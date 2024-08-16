Bugün kimin maçı var? 16 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bugün kimin maçı var? 16 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar

Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı Galatasaray - Konyaspor maçıyla başlıyor. İşte günün programı...

Spor tutkunları ekran başına!

Bugün hangi takımların maçı var?

Saat kaçta?

Günün spor programı belli oldu.

Galatasaray'ın maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

16 AĞUSTOS 2024 MAÇ PROGRAMI

13:30 İtalya – Türkiye FIBA U16 Avrupa Şampiyonası 5'incilik FIBA TV

20:00 Celta Vigo – Alaves İspanya La Liga S Sport

21:00 Konyaspor – Galatasaray Trendyol Süper Lig beIN Sports 1

21:00 Pendikspor – Kocaelispor Trendyol 1. Lig TRT Spor

21:45 Le Havre – PSG Fransa Ligue 1 beIN Connect

22:00 Manchester Utd – Fulham İngiltere Premier Lig beIN Connect

22:30 Las Palmas – Sevilla İspanya La Liga S Sport

Son Haberler
Gaziantep’de halı fabrikasında büyük yangın! Alevler her yeri sardı Gündem
Gaziantep’de halı fabrikasında büyük yangın! Alevler her yeri sardı
Hatay'da uyuşturucu tacirleri dev operasyon Yerel Haberler
Hatay'da uyuşturucu tacirleri dev operasyon
İşçiler telefonlarına gelen mesajla şoke oldu. Gerçeği öğrendiklerinde artık geç kalmışlardı Yaşam
İşçiler telefonlarına gelen mesajla şoke oldu. Gerçeği öğrendiklerinde artık geç kalmışlardı
Yıktıkları bina vatandaşların yaşadığı binanın üzerine devrildi! Yüreklerin ağza geldiği o an Gündem
Yıktıkları bina vatandaşların yaşadığı binanın üzerine devrildi! Yüreklerin ağza geldiği o an
Dilruba Y. İçin jet iddianame! Duruşma günü belli oldu Gündem
Dilruba Y. İçin jet iddianame! Duruşma günü belli oldu
Ünlü milyarder dayanamadı. Sonunda patladı Spor
Ünlü milyarder dayanamadı. Sonunda patladı
Kurtlar Vadisi'nin Çeto Başkan'ının son hali ortaya çıktı Magazin
Kurtlar Vadisi'nin Çeto Başkan'ının son hali ortaya çıktı