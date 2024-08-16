Bugün kimin maçı var? 16 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar

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Bugün hangi takımların maçı var?
Saat kaçta?
Günün spor programı belli oldu.
Galatasaray'ın maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
16 AĞUSTOS 2024 MAÇ PROGRAMI
13:30 İtalya – Türkiye FIBA U16 Avrupa Şampiyonası 5'incilik FIBA TV
20:00 Celta Vigo – Alaves İspanya La Liga S Sport
21:00 Konyaspor – Galatasaray Trendyol Süper Lig beIN Sports 1
21:00 Pendikspor – Kocaelispor Trendyol 1. Lig TRT Spor
21:45 Le Havre – PSG Fransa Ligue 1 beIN Connect
22:00 Manchester Utd – Fulham İngiltere Premier Lig beIN Connect
22:30 Las Palmas – Sevilla İspanya La Liga S Sport