Bugün kimin maçı var? 27 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar

Spor tutkunları ekran başına!
Bugün hangi takımın maçı var?
Saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray'ın maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Günün spor programı belli oldu:
20:00 Mallorca – Sevilla İspanya La Liga S Sport
21:00 Al Feiha - Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus
21:45 Preussen Münster – Stuttgart Almanya Kupasi DFB Pokal S Sport Plus
22:00 Galatasaray - Young Boys UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme TRT 1
22:00 Salzburg - Dinamo Kiev UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme tabii
22:00 Sparta Prag – Malmö UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme tabii
22:30 Rayo Vallecano – Barcelona İspanya La Liga