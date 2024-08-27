Bugün kimin maçı var? 27 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar

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Bugün hangi takımın maçı var?

Saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray'ın maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Günün spor programı belli oldu:

20:00 Mallorca – Sevilla İspanya La Liga S Sport

21:00 Al Feiha - Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

21:45 Preussen Münster – Stuttgart Almanya Kupasi DFB Pokal S Sport Plus

22:00 Galatasaray - Young Boys UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme TRT 1

22:00 Salzburg - Dinamo Kiev UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme tabii

22:00 Sparta Prag – Malmö UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme tabii

22:30 Rayo Vallecano – Barcelona İspanya La Liga