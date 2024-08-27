Bugün kimin maçı var? 27 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bugün kimin maçı var? 27 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kader maçına çıkıyor. İşte günün programı...

Spor tutkunları ekran başına!

Bugün hangi takımın maçı var?

Saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray'ın maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Günün spor programı belli oldu:

20:00 Mallorca – Sevilla İspanya La Liga S Sport

21:00 Al Feiha - Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

21:45 Preussen Münster – Stuttgart Almanya Kupasi DFB Pokal S Sport Plus

22:00 Galatasaray - Young Boys UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme TRT 1

22:00 Salzburg - Dinamo Kiev UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme tabii

22:00 Sparta Prag – Malmö UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme tabii

22:30 Rayo Vallecano – Barcelona İspanya La Liga

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