Bugün sakın bu saatlerde dışarı çıkmayın. Meteoroloji uyardı!

ZONGULDAK: 31, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 31, Parçalı, yer yer çok bulutlu
AMASYA: 35, Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN: 31, Parçalı bulutlu
TRABZON: 30, Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN: 29, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
ERZURUM: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor