Bugün sakın bu saatlerde dışarı çıkmayın. Meteoroloji uyardı!

Bugün sakın bu saatlerde dışarı çıkmayın. Meteoroloji uyardı!
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son hava durumu raporuna göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 7 derece kadar üzerinde seyredecek. Uzmanlar ise özellikle saat 10 ile 16 arasında mümkün olduğunda dışarıda olunmaması gerektiğini belirtiyor.

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Bugün sakın bu saatlerde dışarı çıkmayın. Meteoroloji uyardı! 1

2024 yılı mevsim anormalleri açısında hayli zengin bir yıl olmaya devam ediyor. Ülkemizde oldukça etkili olan ve sağlık sorunları ile beraber orman yangınlarına da davetiye çıkaran sıcak havalar etkisini artırarak devam ediyor.

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Bugün sakın bu saatlerde dışarı çıkmayın. Meteoroloji uyardı! 2

Uzmanlar da bu doğrultuda çıktıkları her yayında doğrudan güneş altında kalmanın risklerinden ve çıkaracağı sağlık sorunlarından bahsediyor. MGM tarafından günlük olarak yayınlanan verilere göre bugün ülkemizin genelinde parçalı bulutlu havanın etkili olması bekleniyor.

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Bugün sakın bu saatlerde dışarı çıkmayın. Meteoroloji uyardı! 3

Bununla beraber Marmara’nın güneydoğu bölgesi, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

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Bugün sakın bu saatlerde dışarı çıkmayın. Meteoroloji uyardı! 4

Yağışların; Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan, Bolu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Bugün sakın bu saatlerde dışarı çıkmayın. Meteoroloji uyardı! 5

SICAKLAR DEVAM EDİYOR

MGM tarafından yapılan bilgilendirmenin yanında sıcak havaların devam edeceği ve mevsim normallerinin 3-7 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

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Bugün sakın bu saatlerde dışarı çıkmayın. Meteoroloji uyardı! 6

METEOROLOJİDEN HAVA DURUMU RAPORU

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Bugün sakın bu saatlerde dışarı çıkmayın. Meteoroloji uyardı! 7

İSTANBUL: 36, Parçalı ve az bulutlu

ANKARA: 34, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

İZMİR: 38, Az bulutlu ve açık

KOCAELİ: 35, Parçalı ve az bulutlu

BURSA: 34, Parçalı ve az bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE: 41, Az bulutlu

AFYONKARAHİSAR: 33, Parçalı ve az bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Bugün sakın bu saatlerde dışarı çıkmayın. Meteoroloji uyardı! 8

DENİZLİ: 38, Parçalı ve az bulutlu

MANİSA: 40, Parçalı ve az bulutlu

ADANA: 36, Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 33, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY: 33, Az bulutlu ve açık

ISPARTA: 35, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Bugün sakın bu saatlerde dışarı çıkmayın. Meteoroloji uyardı! 9

ÇANKIRI: 34, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR: 32, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS: 33, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU: 30, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE: 34, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Bugün sakın bu saatlerde dışarı çıkmayın. Meteoroloji uyardı! 10

ZONGULDAK: 31, Parçalı ve az bulutlu

SİNOP: 31, Parçalı, yer yer çok bulutlu

AMASYA: 35, Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN: 31, Parçalı bulutlu

TRABZON: 30, Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN: 29, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

ERZURUM: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

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Bugün sakın bu saatlerde dışarı çıkmayın. Meteoroloji uyardı! 11

KARS: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

MALATYA: 37, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 30, Parçalı ve az bulutlu

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Bugün sakın bu saatlerde dışarı çıkmayın. Meteoroloji uyardı! 12

DİYARBAKIR: 42, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 40, Az bulutlu ve açık

SİİRT: 40, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu ve açık

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