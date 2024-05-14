Bugün seçim olsa CHP'ye oy verecek AKP'li sayısı ortaya çıktı

Metropoll Araştırma şirketi yönetim kurulu başkanı Özer Sencar, sosyla medya hesabı üzerinden yerel seçimden sonra yapılan yeni araştırmanın sonuçlarını paylaştı.



Sencar, son araştırmada seçmenlere "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildiğini açıkladı.

Ankette AKP seçmeninin oy oranındaki değişikliği dikkat çeken Sencar, Nisan 2024 araştırmasına göre 14 Mayıs 2023’te AKP’ye oy verenlerin sadece %5.5’i bu pazar seçim olsa CHP’ye oy vereceğini belirtti.

Sencar, bunca sıkıntıya rağmen AKP’lilerin %59’unun AKP dediğini, %27’sinin ise gri alanda beklemede olduğunu vurguladı.