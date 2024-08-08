Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? Son anket sonuçları geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? Son anket sonuçları geldi

Ser-Ar'ın gerçekleştirdiği son ankete göre yerel seçimlerde ikinci parti konumuna düşen AKP'deki oy kaybı tüm hızıyla sürüyor. Araştırmada CHP ile AKP arasında yaklaşık yüzde 3 oranında fark bulunuyor.

Ser-Ar Araştırma şirketi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk kez seçmenin nabzını yokladı.

Katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusunun sorulduğu anket sonuçlarına göre AKP'de oy erimesi sürüyor.

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Yapılan ankete göre, yaklaşık yüzde 3 farkla CHP birinci parti oldu.

2-7 Ağustos arasında 26 şehirde telefon yöntemiyle gerçekleştirilen ankete verilen yanıtlar şöyle:

▪︎CHP %31,5

▪︎AKP %28,8

▪︎MHP %10,3

▪︎DEM %9,9

▪︎YRP %6,3

▪︎ZP %5,4

▪︎İYİ %2.8

▪︎TİP %1,9

▪︎Diğer %3,1

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