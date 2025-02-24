Bugünden itibaren hayatımıza giriyor! Yeni banknotlar piyasada

TCMB, E9 Emisyon Grubu’nun VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotlarını 23 Şubat 2025 Pazar gününden itibaren resmen dolaşıma soktu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın imzasını taşıyan yeni 10 TL ve 100 TL banknotlar bugünden itibaren hayatımıza giriyor. Yeni tertip banknotlar, bugünden itibaren bankalar, ATM’ler ve ödeme noktalarında kullanılmaya başlanacak.

FATİH KARAHAN'IN İMZASI YER ALACAK?

Bu banknotların en dikkat çeken özelliği, TCMB’nin yeni Başkanı Dr. Fatih Karahan’ın imzasını taşıması. Fatih Karahan ile birlikte; 100 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’a, 10 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

YENİ BANKNOTLAR NASIL OLACAK?

10 TL’lik kırmızı ve 100 TL’lik mor banknotlar, sadece yeni imzalarla güncellendi. Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı olacak.

Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecek.