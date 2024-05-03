Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı

Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp, sürekli teknik anlamda kendini yenilerken, yıllar geçtikte bazı telefon modelleri bu uygulamayı kullanma yeterliliğini kaybediyor.
Whatsapp’a gelen güncellemeleri kaldıramayan eski model telefonlar bir süre sonra whatsapp uygulmasını kaldıramıyor.
Güncellenemeyen WhatsApp kısa bir süre sonra güvenlik sorunlarına yol açarak kullanılamaz hale geliyor.
Bu sorunu çözmenin tek yolu eski telefonu kenara bırakıp yeni bir akıllı telefon almak. Tabii WhatsApp kullanmaya devam etmek istiyorsanız.
İşte WhatsApp'a 1 Mayıs tarihinden itibaren veda eden Android telefon modelleri
Samsung Galaxy CoreSamsung Galaxy Trend LiteSamsung Galaxy Ace 2Samsung Galaxy S3 miniSamsung Galaxy Trend IISamsung Galaxy Xcover 2
Huawei Ascend MateHuawei Ascend G740Huawei Ascend D2
LG Optimus L3 II DualLG Optimus L5 IILG Optimus F5LG Optimus L3 IILG Optimus L7IILG Optimus L5 DualLG Optimus L7 DualLG Optimus F3LG Optimus F3QLG Optimus L2 IILG Optimus L4 IILG Optimus F6LG EnactLG Lucid 2LG Optimus F7
Lenovo A820Sony Xperia M
ZTE V956ZTE UMI X2ZTE Grand S FlexZTE Grand Memo