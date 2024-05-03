Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı

Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı 1 Mayıs tarihinden - itibaren kullanamayacak Android ve iOS işletim sistemi kullanan telefonların listesi duyuruldu.
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Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı 1

Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp, sürekli teknik anlamda kendini yenilerken, yıllar geçtikte bazı telefon modelleri bu uygulamayı kullanma yeterliliğini kaybediyor.

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Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı 2

Whatsapp’a gelen güncellemeleri kaldıramayan eski model telefonlar bir süre sonra whatsapp uygulmasını kaldıramıyor.

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Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı 3

Güncellenemeyen WhatsApp kısa bir süre sonra güvenlik sorunlarına yol açarak kullanılamaz hale geliyor.

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Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı 4

Bu sorunu çözmenin tek yolu eski telefonu kenara bırakıp yeni bir akıllı telefon almak. Tabii WhatsApp kullanmaya devam etmek istiyorsanız.

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Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı 5

İşte WhatsApp'a 1 Mayıs tarihinden itibaren veda eden Android telefon modelleri

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Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı 6

Samsung Galaxy Core
Samsung Galaxy Trend Lite
Samsung Galaxy Ace 2
Samsung Galaxy S3 mini
Samsung Galaxy Trend II
Samsung Galaxy Xcover 2

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Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı 7

Huawei Ascend MateHuawei Ascend G740Huawei Ascend D2

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Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı 8

LG Optimus L3 II Dual
LG Optimus L5 II
LG Optimus F5
LG Optimus L3 II
LG Optimus L7II
LG Optimus L5 Dual
LG Optimus L7 Dual
LG Optimus F3
LG Optimus F3Q
LG Optimus L2 II
LG Optimus L4 II
LG Optimus F6
LG Enact
LG Lucid 2
LG Optimus F7

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Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı 9

Lenovo A820Sony Xperia M

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Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı 10

ZTE V956ZTE UMI X2ZTE Grand S FlexZTE Grand Memo

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