Bugüne kadarki en küçük asteroitler keşfedildi

Çığır açan keşif NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST) tarafından toplanan ve TRAPPIST-1 sistemini incelemek için kullanılan arşivlenmiş kızılötesi görüntülerin yenilikçi bir analizi sayesinde gerçekleşti. Bulgular, Nature dergisinde yayımlanan bir makale ile duyuruldu ve asteroitlerin boyutları, dağılımları ve yörüngeleri hakkında bilgi vererek gezegen savunma stratejilerini şekillendirebilir.

Ana asteroit kuşağı, Mars ve Jüpiter arasında, Dünya'dan ortalama 250 milyon kilometre uzaklıkta bulunur. 1801'den beri yaklaşık 750.000 asteroit burada tespit edilmiş, ancak çoğu bir kilometreden daha büyük. Bu yeni keşif, küçük asteroitlerin de bu kuşakta önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor. En büyük bilinen asteroit ise yaklaşık 530 kilometre çapındaki Vesta.

Bu küçük asteroitler, Mars ve Jüpiter'in yerçekimiyle bazen Dünya'ya doğru itilebilir, bu da onları "geo-croiseur" asteroitler yapar ve çarpışma riski taşır. Şu anda yaklaşık 35.000 adet bilinen bu tür asteroit var ve sayıları hızla artıyor.

Geçmişte Dünya'ya çarpan asteroitler gezegenimizin jeolojik tarihini ve yaşamın evrimini büyük ölçüde etkiledi. Bu nedenle, bu keşif, gelecekteki olası asteroit çarpmalarına karşı Dünya'yı korumak için kritik bilgiler sunuyor.

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