Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe genelinde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yürütülen denetimler, kurumun teknik personelleri tarafından gerçekleştiriliyor. Denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, ürün saklama şartları ve mevzuata uygunluk durumları kontrol edilerek gerekli bilgilendirmeler yapılıyor. Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığının korunması için denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceğini belirterek yaptığı açıklamada "İlçemizde gıda işletmelerinin kontrol ve denetleme işlemleri, Kurumumuz teknik personelleri tarafından titizlikle devam ettirilmektedir" ifadeleri yer aldı.