Buharkent’te kaza yapan araçlar kaldırıma çıktı

Kaza, İstiklal Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hulusi Alpan Caddesi ile 9. Sokak kesişiminde hafif ticari araç ile otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar kaldırıma çıktı. O esnada kaldırımın boş olması kazanın büyümesini engellerken, araç sürücüleri de kazayı yara almadan atlattı. Kazada her iki araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri gerekli incelemeyi yaparak kaza yapan taraflara yardımcı oldu. Bölgedeki trafik kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması ile normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.