Bukre adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Bukre isminin anlamını araştırıyor. Peki, Bukre ne demek? Bukre isminin anlamı nedir?
BUKRE NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Bukre ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Sabaha karşı vakit, erken.
- Yüzüne nur inmiş gibi, parlak.
BUKRE İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Bukre ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır; ancak Bukre ismini koymak caizdir.