Bulanan pırlanta kolyeyi sahibine verildi

Geçtiğimiz hafta Alaplı Belediyesi personeli tarafından bulunan bir çanta, Zabıta Müdürlüğü’ne teslim edildi. Çantanın içinde çok sayıda pırlanta kolyenin yanı sıra PTT’ye ait bir banka kartı bulundu.

Zabıta ekipleri, PTT ile yaptıkları görüşmeler sonucunda çantanın sahibi Elif Pişkin’e ulaştı. Çantasını kaybettiğini zabıtadan öğrenen Pişkin, Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne gelerek emanetlerini Zabıta Memuru Yılmaz Acar’dan teslim aldı.

Pişkin, gösterilen titizlik ve duyarlılık nedeniyle Alaplı Belediyesi personeline ve Zabıta ekiplerine teşekkür etti.