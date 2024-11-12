Bulanık görme şekerin habercisi mi? Uzmanların ve bilimin bu konudaki görüşü ne?

Göz sağlığı uzmanları, bulanık görmenin diyabetin erken belirtilerinden biri olabileceği konusunda uyardı.

Diyabet, kan şekerinde ani yükseliş ve düşüşlere neden olarak gözün görme yetisini etkileyen ciddi komplikasyonlara yol açabildi. Bu durum, özellikle diyabetik retinopati olarak bilinen göz hastalığına neden olabildi.

Yapılan araştırmalar, şeker hastalığının göz sağlığı üzerindeki etkilerini ortaya koydu.

2020 yılında yayınlanan bir çalışmaya göre, diyabet hastalarının yaklaşık %30'u, hastalık ilerledikçe çeşitli göz problemleri ile karşılaşmakta. Bu problemler arasında en yaygın olanı, bulanık görme.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, diyabetin kontrol altına alınmaması durumunda ciddi görme kayıplarına yol açabileceğini belirtti.

Dr. İpçioğlu, “Diyabet hastalığı, gözün görmeyi sağlayan sinir tabakası olan retinadaki damarları etkileyerek diyabetik retinopatiye sebep olabilir. Bu hastalık, özellikle 10 yıldan fazla diyabet hastası olan kişilerde daha sık görülüyor” dedi.

Bilimsel araştırmalar, diyabetik retinopatinin erken teşhis edilmesinin tedavi başarısının anahtarı olduğunu gösterdi.

Diyabet teşhisi konulan hastaların, yılda en az bir kez kapsamlı göz muayenesi yaptırmaları önerildi.

Dr. İpçioğlu, “Diyabet teşhisi sonrası 1 yıllık aralıklarla göz muayenesi yapılmalı. Diyabetik retinopati tespit edilen hastaların ise 3 ayda bir göz muayenesi olması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Diyabetik retinopatiyi tedavi eden etkisi kanıtlanmış tek yöntem, lazer fotokoagülasyon olarak biliniyor. Bu tedavi, retinadaki beslenemeyen dokulardan kaynaklanan uyarıları bastırarak yeni kanamalar ve damar oluşumlarını engelliyor.

Dr. İpçioğlu, “Bu tedavi, uygun zamanda ve uygun şekilde uygulandığında şeker hastalığına bağlı ciddi görme kayıplarını önlemenin tek yoludur” dedi.

Diyabet hastalarının, göz sağlığını korumak için düzenli olarak göz muayenesi yaptırmaları büyük önem taşıdı.

Kan glikoz seviyesinin kontrol altına alınması, görme bulanıklığının önlenmesinde kritik rol oynadı.

Diyabet hastalarının, gözlük değişimi gibi geçici çözümler yerine, kan şekerini düzenli olarak kontrol ettirmeleri ve doktor tavsiyelerine uymaları gerekti.