Bulaşık deterjanları 'sessiz katil' mi? Uzmanlar açıkladı

Bulaşık deterjanları, modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Ancak, bu temizlik ürünlerinin içerdiği kimyasalların hem insan sağlığı hem de çevre üzerindeki etkileri giderek daha fazla sorgulandı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: BULAŞIK DETERJANLARININ SAĞLIK VE ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Harvard Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü’nden Prof. Dr. John Spengler, bulaşık deterjanlarının içerdiği kimyasalların insan sağlığı üzerindeki etkilerini şu şekilde açıkladı:

"Deterjanlarda yaygın olarak kullanılan yüzey aktif maddeler (surfactants) ve koruyucular, cilt tahrişine ve alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Ayrıca, bu kimyasalların bir kısmı, yeterince durulanmadığında gıda yoluyla vücuda alınabilir ve uzun vadede bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir."

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü’nden (ETH Zürih) Prof. Dr. Cezmi Akdiş ise, deterjanların bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini vurguladı:

"Bulaşık deterjanlarında bulunan bazı kimyasallar, bağırsak bariyerine zarar vererek bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Özellikle sanayi tipi deterjanlarda kullanılan bileşenler, yeterince durulanmadığında toksik etkilere yol açabilir."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: DETERJANLARIN SAĞLIK VE ÇEVRE ÜZERİNDEKİ KANITLANMIŞ ETKİLERİ

Journal of Applied Microbiology'de yayımlanan bir araştırma, deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin (örneğin, sodyum lauril sülfat - SLS) su ekosistemine zarar verdiğini ortaya koydu. Bu maddelerin, balıkların solungaçlarına zarar vererek toksik etkiler oluşturduğu belirtildi.

Environmental Science & Technology dergisinde yayımlanan bir çalışma, deterjanların içerdiği fosfatların su kaynaklarında alg patlamalarına neden olduğunu ve bu durumun deniz yaşamını tehdit ettiğini gösterdi.

Nature Sustainability'de yayımlanan bir başka araştırma, deterjanların plastik ambalajlarının çevresel etkilerini inceledi.

Çalışma, bu ambalajların biyolojik olarak parçalanmadığını ve deniz kirliliğine katkıda bulunduğunu vurgulamakta.

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BULAŞIK DETERJANLARININ İÇERDİĞİ ZARARLI MADDELER

1. Sodyum Lauril Sülfat (SLS): Köpük oluşturma özelliğiyle bilinen bu madde, cilt tahrişine ve su ekosistemine zarar verebilir.

2. Fosfatlar: Temizlik gücünü artırsa da, su kaynaklarında alg patlamalarına yol açarak deniz yaşamını tehdit eder.

3. Koruyucular (Methylisothiazolinone): Mikrobiyal oluşumu önlemek için kullanılan bu kimyasallar, toksik etkiler oluşturabilir.

4. Plastik Ambalajlar: Deterjanların plastik şişeleri, doğada yüzlerce yıl parçalanmadan kalabilir ve çevresel kirliliği artırır.

ÇEVRE DOSTU ALTERNATİFLER: DAHA SAĞLIKLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR SEÇİMLER

1. Bitkisel Bazlı Deterjanlar: Doğal içerikli ürünler, kimyasal yükü azaltır ve çevreye daha az zarar verir.

2. Ev Yapımı Çözümler: Sirke, karbonat ve limon gibi doğal malzemelerle hazırlanan karışımlar, hem sağlıklı hem de etkili bir temizlik sağlar.

3. Yeniden Doldurulabilir Ambalajlar: Plastik atıkları azaltmak için deterjanları tekrar doldurulabilir ambalajlarda satın almak önemli.

4. Sertifikalı Ürünler: Çevre dostu sertifikalara sahip ürünleri tercih ederek hem sağlığınızı hem de doğayı koruyabilirsiniz.

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SESSİZ TEHDİT Mİ, ÖNLENEBİLİR RİSK Mİ?

Bulaşık deterjanlarının içerdiği kimyasallar ve plastik ambalajlarının çevreye ve sağlığa olan etkileri, bu ürünlerin kullanımında daha bilinçli olunması gerektiğini gösterdi.

Çevre dostu alternatiflere yönelmek, hem bireysel sağlığınızı korumanıza hem de doğayı daha sürdürülebilir bir şekilde kullanmanıza yardımcı olabilir.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Prof. Dr. John Spengler, "Deterjanların içerdiği kimyasalların uzun vadeli etkileri göz ardı edilmemeli. Doğal içerikli ve çevre dostu ürünlere yönelmek, bu riskleri azaltmanın en etkili yoludur" derken Prof. Dr. Cezmi Akdiş ise şunları ekledi:

"Bağışıklık sistemi üzerindeki olumsuz etkilerden korunmak için deterjanların yeterince durulanmasına dikkat edilmeli ve mümkünse doğal alternatifler tercih edilmeli."