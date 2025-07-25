Bulaşık makinesindeki detay düğümü çözdü!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bulaşık makinesindeki detay düğümü çözdü!

Aksaray’da ekmek almaya gitme tartışma sonrası 16 yaşındaki Muhammed Y., evlerinin merdiveninde göğsünden bıçakla yaralanmış halde bulundu. Bulaşık makinesindeki kanlı bıçaklar sonrası kardeşi ve annesi gözaltına alındı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Aksaray Hürriyet Mahallesi 4701 Sokak'taki 2 katlı evin giriş katında meydana geldi. Ayten Y., iddiaya göre oğulları Muhammed Y. ve E.Y.'ye kahvaltı için bakkaldan ekmek alıp gelmelerini söyledi.

Bulaşık makinesindeki detay düğümü çözdü!

Bunun üzerine aile arasında tartışma çıktı. E.Y., bakkala ekmek almaya gitti. Geri döndüğünde evin girişindeki merdivenlerde ağabeyi Muhammed Y.'yi kanlar içinde buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bulaşık makinesindeki detay düğümü çözdü!​​​​​​​

BIÇAK 15 SANTİMETRE KALBİNE SAPLANMIŞ

Göğsünden bıçaklandığı anlaşılan Muhammed Y., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kalbine 15 santimetre derinliğinde bıçak saplanan Muhammed Y., doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

Bulaşık makinesindeki detay düğümü çözdü!​​​​​​​

"OĞLUM BIÇAĞIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ"

Ayten Y., eve gelen polislere "'Oğlum bıçağın üstüne düştü. Oğlumdan bir haber var mı? Ne olur bana doğruyu söyleyin, oğlum yaşıyor mu?'" dedi. Polis de oğlunun hastanede tedaviye alındığını belirterek Ayten Y.'yi sakinleştirmeye çalıştı.

Bulaşık makinesindeki detay düğümü çözdü!​​​​​​​

Polis, evde yaptığı incelemede 2 bıçağın bulaşık makinesi içinde olduğunu tespit etti. Ayten Y. ile ağabeyini kanlar içinde bulan E.Y., şüphe üzerine gözaltına alındı.

Bulaşık makinesindeki detay düğümü çözdü!​​​​​​​

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Bulaşık makinesindeki detay düğümü çözdü!

Bulaşık makinesindeki detay düğümü çözdü!

Bulaşık makinesindeki detay düğümü çözdü!

Bulaşık makinesindeki detay düğümü çözdü!

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