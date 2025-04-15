Bulaşık makinesinin ömrünü kısaltan hata! 40 yıllık uzmanı ev hanımlarını uyardı

Modern hayatın koşuşturmacası içinde bulaşık makineleri, mutfaktaki en büyük yardımcılarımızdan biri haline geldi. Zamandan tasarruf etmemizi sağlayan, hijyenik yıkama sunan bu beyaz eşyalar, doğru kullanılmadığında ne yazık ki sandığımızdan çok daha kısa ömürlü olabiliyor. İşte tam da bu noktada, 40 yıllık beyaz eşya tamir uzmanı Mehmet Usta'dan ev hanımlarına kritik bir uyarı geldi: "Bulaşık makinenizin en büyük düşmanı, farkında olmadan yaptığınız o tek bir hata!"

Peki, bu gizli düşman ne mi? Mehmet Usta'ya göre, birçok ev hanımının farkında olmadan yaptığı ve bulaşık makinesinin ömrünü ciddi şekilde kısaltan en büyük hata, bulaşıkları önceden durulamak!

Evet, yanlış okumadınız. Çoğumuz, bulaşıkları makineye yerleştirmeden önce üzerindeki büyük parçaları temizlemek amacıyla kısa bir durulama yaparız. Hatta bazıları, "daha temiz olsun" düşüncesiyle musluğun altında iyice yıkar. Ancak Mehmet Usta'ya göre bu alışkanlık, bulaşık makinesinin en büyük düşmanlarından biri.

Peki, ön durulama neden bu kadar zararlı?

Mehmet Usta bu durumu şöyle açıklıyor: "Bulaşık makineleri, üzerindeki sensörler sayesinde suyun kirlilik oranını ölçerek yıkama süresini ve yoğunluğunu ayarlar. Eğer siz bulaşıkları önceden durularsanız, makine sensörleri bulaşıkların zaten temiz olduğunu düşünür ve daha kısa, daha hafif bir program uygular. Bu durum, hem bulaşıkların tam olarak temizlenmemesine yol açar hem de makinenin sürekli olarak düşük performansla çalışmasına neden olur."

Dahası da var! Ön durulama, deterjanın da etkisini azaltıyor. Modern bulaşık deterjanları, kirlerle etkileşime girerek onları çözmek üzere formüle edilmiştir. Eğer bulaşıklar önceden durulanırsa, deterjanın tutunabileceği yeterli kir kalmaz ve bu da yıkama performansını düşürür. Sonuç olarak, daha sık ve daha yoğun programlar çalıştırmak zorunda kalırsınız, bu da makinenizin motorunu ve diğer parçalarını daha çok yorar.

. İşte makinenizin ömrünü uzatmak için dikkat etmeniz gerekenler.

1. TAM DOLU ÇALIŞTIRMAK

Bulaşık makinelerini her zaman tam dolu çalıştırmak gerektiği düşünülse de bu yaygın alışkanlık cihazın ömrünü olumsuz etkileyebilir. Makineyi tamamen doldurmak yerine, üreticinin belirttiği yükleme kapasitesine dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca, “eko” modu veya kısa programları tercih etmek, hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de makinenin aşınmasını azaltıyor.

2. SÜZGEÇ TEMİZLİĞİNİ İHMAL ETMEK

Bulaşık makinelerinin içindeki süzgeçler, yemek artıkları ve kalıntılar nedeniyle tıkanabilir. Bu durum, makinenin performansını düşürmekle kalmaz, aynı zamanda arızalara da yol açabilir. Uzmanlar, süzgeçlerin en az her 10 yıkamada bir temizlenmesini öneriyor. Filtreleri makineden çıkararak su ve sabunla yıkamak, tıkanmaları önleyerek cihazın daha verimli çalışmasını sağlıyor.

3. BULAŞIKLARI ÖNCEDEN DURULAMAK

Bulaşıkları makineye koymadan önce durulamak, yaygın bir alışkanlık olmasına rağmen modern bulaşık makinelerinde olumsuz etki yaratabiliyor. Yeni nesil bulaşık makineleri, yemek artıklarını algılayarak buna göre programını ayarlıyor. Önceden durulanmış bulaşıklar, sensörleri yanıltarak daha kısa ve etkisiz bir yıkama sürecine yol açabiliyor. Bu nedenle, sadece kaba yemek artıklarını temizlemek yeterli.

UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM İÇİN ÖNERİLER

Bulaşık makinesinin daha uzun ömürlü olması ve yüksek performansla çalışması için şu noktalara dikkat edilmesi öneriliyor:

Makineyi tam dolmadan çalıştırmayın ve gereksiz yere uzun programları tercih etmeyin.

Süzgeç ve filtreleri düzenli olarak temizleyerek tıkanmaları önleyin.

Bulaşıkları makineye koymadan önce durulamayın, sadece büyük yemek kalıntılarını temizleyin.

Uzmanlar, ayrıca bulaşık makinesinin kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmasının önemine vurgu yapıyor. Doğru kullanım ve düzenli bakım, cihazın performansını artırarak pahalı tamir masraflarından kaçınmanıza yardımcı olur.