Bulduğu 30 bin lira değerindeki altın kolyeyi sahibine teslim ederek 'insanlık ölmemiş' dedirtti

Kaynak: İHA
Bulduğu 30 bin lira değerindeki altın kolyeyi sahibine teslim ederek 'insanlık ölmemiş' dedirtti
Amasya’da otobüs durağında beklediği sırada yerde altın kolye bulan emekli vatandaş 30 bin lira değerinde olduğu öğrenilen kolyeyi sahibine teslim etti.

Hızırpaşa Mahallesinde otobüs durağında bekleyen Ayten Köle isimli vatandaş, yerde bir kolye gördü. Memur emeklisi Köle, durumu önce çevredekilere sordu, sonra da mahalle muhtarlığına bilgi verdi.

Yapılan incelemede 30 bin lira kıymetindeki kolyenin sahibinin bir marketten alışveriş yapıp otobüs durağına yürüyen Ayşe Kurt olduğu tespit edildi.

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Mahalle muhtarı Osman Öngül ve esnaf Ahmet Karakoç’un telefonla irtibat kurduğu Kurt, kaybettiği için çok üzüldüğü kolyesine kavuşunca sevinerek Ayten Köle’ye teşekkürlerini sundu. Muhtar Öngül, duyarlılığı sebebiyle Köle’yi tebrik etti.

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