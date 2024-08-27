Bulduğu altın ve döviz dolu çantayı sahibine teslim etti

Çorum'a yük bıraktıktan sonra gece yarısı Sungurlu'ya dönen kamyon şoförü Hüsamettin Karatekin, yolun kenarında bir sırt gördü. Durup çantayı alan Hüsamettin Karatekin, Sungurlu'ya ulaştığında çantayı açtı. Hüsamettin Karatekin çantada yüklü miktarda döviz, Türk parası, çok sayıda çeyrek altın, bilezik, yüzük, küpe, kolye olduğunu gördü. Çantanın içerisinde telefon hattı fark eden Hüsamettin Karatekin, numarayı arayarak çantanın sahibine ulaştı. Çantanın gurbetçi Serkan Karademir'e ait olduğu belirlendi.

Ertesi gün çanta sahibini Sungurlu'ya evine kahvaltıya davet eden Hüsamettin Karatekin çantayı sahibine verdi.

Bu örnek davranışından dolayı Hüsamettin Karatekin'e teşekkür eden Serkan Karademir, kendisini ailesiyle birlikte Almanya'da davet etti.