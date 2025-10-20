YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkanlığı 39. Olağan İl Kongresi yapıldı. Akyol Düğün Salonu’nda yapılan kongre seçimlerine tek liste ile gidildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkanlığı 39. Olağan İl Kongresi yapı CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Ordu Milletvekilleri Seyit Torun ve Dr. Mustafa Adıgüzel, Altınordu İlçe Başkanı Ulaş Tepe, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları yöneticileri ve partililerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Akyol Düğün Salonu’nda yapılan kongre seçimlerine mevcut başkan Bülent Akpınar’ın tek listesi ile gidildi. Bülent Akpınar delegelerin güven oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

Seçim sonrası açıklama yapan Akpınar, “102 yıllık partimiz CHP’nin şanlı tarihine yakışır şekilde, tüm saldırılara karşı birlik içinde Olağanüstü Ordu İl Kongremizi gerçekleştirdik.

İradelerine, partilerine ve demokrasiye sahip çıkan il delegelerimize teşekkür ediyorum.” Dedi.

Akpınar’ın Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu;

İl Yönetim Kurulu (Asil)

Mustafa Ataş

Nida Alan

İlayda Altunışık

Talat Altuntaş

Caner Mustafa Aydemir

Gökhan Barak

Turan Ektaş

Zafer Caniklioğulları

Azize Canbolat

Halit Çelik

Fulin Ceren Gören

Fatih Gürsoy

Poyraz Cansu Kalkalo

Ömer Karataş

Şerafettin Kocadayı

Haydar Melek

Günay Musabaşoğlu

Yavuz Özcan

Arslan Özkan

Aydın Pamuk

Mustafa Saraç

Mahmut Saygısız

Oktay Tıkaç

Ömer Şadi Tıkaç

Yaşar Turgut

Gökhan Uğurlu

Yaşat Yerli

Gökhan Yeşilyurt

Barış Yüksel

İl Yönetim Kurulu (Yedek)

Uğur Coşut

Cemil Öztürk

Erdal Yurtseven

Durmuş Mercan

Güven Bektaş

Gamze Kasmaoğlu

Hilal Melal Alparslan

Sevil Kılıç

Kadri Saylan

Yeliz Çiçek

Yaşin Celbi Yüksel

Bülent Savaskan

Beste Öztürk

İbrahim Akkaya

Burcu Özdemir

Burçin Akomc

Büşra Gönle

Levent Yüksel

Ayhan Öztürk

Ahmet Yılmaz

Murat Sinanadoğlu

Ekdal Karabay

Hacı Ahmet Türkmen

Cemil Aydemir

Ahmet Süngü

Muhsin Yücel

Erdinç Sipahi

İl Disiplin Kurulu (Asil)

Şeref Albayrak

Yalçın Baştug

Ünal Bozdağ Ünal

Fethi Çelebi

Mustafa Kaymaz

Fahri Mızrak

Aydın Öz

İsa Saraç

Reşit Şentürk

İl Disiplin Kurulu (Yedek)

İnan Akdila

Necmettin Aktepe

Erdem Özcan

Mehmet Ali Baş

Murat Saylan

Ferudun Mağden

Selami Şen

Ömer Özvatan

Cahit Musabaşoğlu

İl Kurultay Delegeleri

Bülent Akpınar

Suzan Aytüre

Abdullah Cam

Ayşe Cebi

Cemil Görmüş

Yüksel Kartal

İmdat Kefeli

Menduh Lafcı

İsa Maral

Adem Öztürk

Halis Poyraz

İsmail Vayni