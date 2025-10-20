YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan
Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkanlığı 39. Olağan İl Kongresi yapıldı. Akyol Düğün Salonu’nda yapılan kongre seçimlerine tek liste ile gidildi.
Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkanlığı 39. Olağan İl Kongresi yapı CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Ordu Milletvekilleri Seyit Torun ve Dr. Mustafa Adıgüzel, Altınordu İlçe Başkanı Ulaş Tepe, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları yöneticileri ve partililerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Akyol Düğün Salonu’nda yapılan kongre seçimlerine mevcut başkan Bülent Akpınar’ın tek listesi ile gidildi. Bülent Akpınar delegelerin güven oyunu alarak yeniden başkan seçildi.
Seçim sonrası açıklama yapan Akpınar, “102 yıllık partimiz CHP’nin şanlı tarihine yakışır şekilde, tüm saldırılara karşı birlik içinde Olağanüstü Ordu İl Kongremizi gerçekleştirdik.
İradelerine, partilerine ve demokrasiye sahip çıkan il delegelerimize teşekkür ediyorum.” Dedi.
Akpınar’ın Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu;
İl Yönetim Kurulu (Asil)
Mustafa Ataş
Nida Alan
İlayda Altunışık
Talat Altuntaş
Caner Mustafa Aydemir
Gökhan Barak
Turan Ektaş
Zafer Caniklioğulları
Azize Canbolat
Halit Çelik
Fulin Ceren Gören
Fatih Gürsoy
Poyraz Cansu Kalkalo
Ömer Karataş
Şerafettin Kocadayı
Haydar Melek
Günay Musabaşoğlu
Yavuz Özcan
Arslan Özkan
Aydın Pamuk
Mustafa Saraç
Mahmut Saygısız
Oktay Tıkaç
Ömer Şadi Tıkaç
Yaşar Turgut
Gökhan Uğurlu
Yaşat Yerli
Gökhan Yeşilyurt
Barış Yüksel
İl Yönetim Kurulu (Yedek)
Uğur Coşut
Cemil Öztürk
Erdal Yurtseven
Durmuş Mercan
Güven Bektaş
Gamze Kasmaoğlu
Hilal Melal Alparslan
Sevil Kılıç
Kadri Saylan
Yeliz Çiçek
Yaşin Celbi Yüksel
Bülent Savaskan
Beste Öztürk
İbrahim Akkaya
Burcu Özdemir
Burçin Akomc
Büşra Gönle
Levent Yüksel
Ayhan Öztürk
Ahmet Yılmaz
Murat Sinanadoğlu
Ekdal Karabay
Hacı Ahmet Türkmen
Cemil Aydemir
Ahmet Süngü
Muhsin Yücel
Erdinç Sipahi
İl Disiplin Kurulu (Asil)
Şeref Albayrak
Yalçın Baştug
Ünal Bozdağ Ünal
Fethi Çelebi
Mustafa Kaymaz
Fahri Mızrak
Aydın Öz
İsa Saraç
Reşit Şentürk
İl Disiplin Kurulu (Yedek)
İnan Akdila
Necmettin Aktepe
Erdem Özcan
Mehmet Ali Baş
Murat Saylan
Ferudun Mağden
Selami Şen
Ömer Özvatan
Cahit Musabaşoğlu
İl Kurultay Delegeleri
Bülent Akpınar
Suzan Aytüre
Abdullah Cam
Ayşe Cebi
Cemil Görmüş
Yüksel Kartal
İmdat Kefeli
Menduh Lafcı
İsa Maral
Adem Öztürk
Halis Poyraz
İsmail Vayni