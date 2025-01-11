Bülent Arınç gemileri yaktı. Cübbeliye 'palyaço' cumhurbaşkanı danışmanına 'faşist'

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Ekopolitik Düşünce Merkezi tarafından gerçekleştirilen “Ayrışmadan Uzlaşmaya: Demokrasiyi Yaşatmak ve Güçlendirmek” başlıklı toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

Toplantı, üç farklı panelden oluştu. İlk panelde moderatör olarak DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar görev yaparken, konuşmacılar arasında Tarık Çelenk, Bekir Ağırdır, İpek Çalışlar ve Taha Akyol da bulundu. Panelin konusu "Türkiye’nin Yakın Dönem Demokrasi Serüveni" idi.

İkinci panel, TÜSİAD Genel Başkanı Orhan Turan’ın açılış konuşmasıyla devam etti. Gazeteci Cansu Çamlıbel’in moderatörlüğünde yapılan bu panelde, Nelson Mandela’nın torunu Mandla Mandela, Pierra Hazan ve Uğur Özdemir “Demokratik Yenilenme Yolları” üzerine görüşlerini paylaştı.

Üçüncü panelde, "Demokrasiyi Geliştirmek İçin Kurumsal Reformlar" konuları ele alındı. Prof. Osman Can’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen bu panelin konuşmacıları Sevtap Yokuş, Zeynep Ardıç ve Ramazan Arıtürk oldu.

“CÜBBELİ CÜBBESİZ BİR TAKIM PALYAÇOLUK YAPANLARIN OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ”

Ekopolitik’in programının kapanış konuşmasını yapan eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç toplum içinde Cübbeli Ahmet hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’ye sert sözlerle yüklendi.

“Cübbeli cübbesiz bir takım palyaçoluk yapanların olduğunu görüyoruz” diyen Arınç, “Müslümanlık anlayışında da çöküş var. Sosyoloji değişti, inanç değişti ve bunda maalesef bizim kabahatimiz var” dedi.

İSİM VERMEDEN UÇUM’A FAŞİST DEDİ

Arınç, Cübbeli Ahmet’in ardından isim vermeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’a yüklendi.

Arınç.,“Adam geçmişte Marksist. Ama şimdi bakıyoruz milliyetçiden daha milliyetçi faşistten daha faşist. Ne ara döndün? Sen kimin yarisin yavrum, her yerin ayrı oynak. Kimseyi eleştiremiyoruz. Çünkü 22 senedir biz varız. İlk 10 senesi altın dönemdi. Sonrası başka bir şey” dedi.

Arınç, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısından sonra İmralı heyetinin yaptığı görüşmelerle ilgili de konuştu.

“ÇAĞRI YAPILSIN, SİLAH BIRAKILSIN”

Geçmişteki çözüm sürecinde kendisinin de aktif rol aldığını fakat örgütün ihanet ettiğini belirten Bülent Arınç, “Belki bizim de hatalarımız olmuştur” ifadelerini kullandı.

“Çağrı yapılsın, silah bırakılsın” diyen Arınç, “Bu işin yüzde 10’u. Kalan yüzde 90’ı ne olacak? Anadilde eğitim istiyorlardı, vatandaşlık için anayasal tanım istiyorlardı” dedi.