Bülent Arınç “kolunu kopardım” diyerek açıkladı! Gündemi sallayacak sözler

Eski TBMM Başkanı AKP’li Bülent Arınç, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında isim vermeden ağır sözlerle yüklendi.

"ALLAH AKIL, RUH SAĞLIĞI VERSİN"

Hasan Basri Akdemir'e açıklamalarda bulunan Arınç, "Bahsettiğiniz insana Allah akıl, ruh sağlığı versin. İsminden bile bahsetmek istemiyorum. Geçen de başka bir TV'de ağzına gelen hezeyanları söylemiş. Ben o defteri kapattım” ifadelerini kullandı.

"SAKALIMI KESTİLER, KOLUNU KOPARDIM"

Arınç, “Onlar benim sakalımı kestiler ben onların kolunu kopardım. Kesilen sakal yerine gelir, kol geriye gelmiyor. Ben bütün Türkiye'yi dolaşıyorum, halkın içindeyim.

"SOKAĞA ÇIKSINLAR BAKALIM"

Halk koşup geliyor. 'Allah senden razı olsun' diyor. Başkalarına da dilerim bir sokağa çıksınlar bakalım. Halk ne diyecek? Çok şükür ben halimden memnunum” dedi.