Bülent Arınç öyle bir şey istedi ki! Erdoğan bile inanamadı... İsim krizi AKP’nin içini karıştırdı…

Eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın kurucusu olduğu Kırıkkale Üniversitesi kampüsünden ismi silinmişti. Bu duruma ise "Herkes istediğini yapsın" diyen Atalay’a eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’tan destek geldi. Arınç, açık mektupta Erdoğan’a çağrıda bulunarak, “Kırıkkale Üniversitesi artık "Kırıkkale Beşir Atalay Üniversitesi" olmalıdır” dedi.

ÜNİVERSİTEDEN İSMİ ALINDI, SÖZCÜ’YE KONUŞTU

Eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın ismi Kırıkkale Üniversitesi'nden isminin kaldırılması AKP içinde tepkilere neden olmuştu. SÖZCÜ Gazetesi'nden Veli Toprak'a konuşan Atalay, 2017’de isminin bilgisi dışında kampüse verildiğini belirtirken, o zaman da bir talebi olmadığını belirterek, "Herkes istediğini yapsın" ifadelerini kullandı.

BÜLENT ARINÇ’TAN İSİM TEPKİSİ

İsim tartışmasını büyütecek açıklama ise eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’dan geldi. Arınç, yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

“HAKSIZ YERE HİZMETTEN ALINDI”

“Beşir Atalay'la tam 58 yıldır aynı davanın yol arkadaşlığı içindeyiz” diyen Atalay, verdiği açık mektupta şunları dile getirdi:

“1992'de Kırıkkale Üniversitesi'nin kurucu rektörü oldu. 28 Şubat sürecinde haksız yere görevden alındı. Buna rağmen devletine küsmeden hizmet etmeye devam etti.

AK Parti'nin kuruluşunda fikri ve fiili katkısı en yüksek isimlerden biridir. 13 yıl boyunca milletvekilliği yaptı. Devlet Bakanı, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olarak görev aldı. Türkiye'nin demokratikleşme sürecine verdiği katkıları "Sessiz Devrim" adlı kitabında toplamıştır. Bu bile onun ne denli derinlikli bir entelektüel olduğunu gösterir.

Bütün bu hizmetlerine mütevazı bir karşılık olarak, Kırıkkale Üniversitesi'nde bir kampüse adı verilmişti. Ancak hiçbir makul gerekçe olmadan, üniversite yönetimi bu ismi kaldırdı. Yerleşkeye "Şehitler" ismi verildi.

Oysa Beşir Atalay, şehitlerimize her zaman en büyük saygıyı göstermiş bir isimdir. Bu karar, ne samimi ne de iyi niyetlidir. Aksine, takiye kokan, siyasi art niyet taşıyan ve saygısız bir uygulamadır.

ERDOĞAN'A AÇIK ÇAĞRI

Kendisiyle görüştüm. Rektör'ün bu tutumu hakkında önceden bilgisi olmadığını ve üzüntü duyduğunu ifade etti. YÖK Başkanımız Sayın Erol Özvar ve Ankara'dan üst düzey yetkililer de kendisini arayarak konudan bihaber olduklarını iletmişler. Şehit aileleri de Sayın Atalay'ı ziyaret ederek kararla ilgilerinin olmadığını, kendisine duydukları sevgiyi bizzat ifade etmişler.

Bu süreçte Adalet Eski Bakanımız Abdülhamit Gül ve Kırıkkale Milletvekilimiz Sayın Mustafa Kaplan'ın vefa dolu açıklamalarını takdirle karşıladım.

Bu yanlış ve onur kırıcı kararın ivedilikle düzeltilmesi şarttır. Bunu yapabilecek tek kişi Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Rektörü atayan da, bu kararı geri alabilecek olan da kendisidir. Kendisinin, birlikte uzun yıllar çalıştığı Sayın Atalay'a vefa göstereceğinden hiç şüphem yok.

"KIRIKKALE BEŞİR ATALAY ÜNİVERSİTESİ" OLMALIDIR

Bu vesileyle şunu da ifade etmek isterim: Sadece bir kampüse değil, doğrudan üniversitenin tamamına isminin verilmesi yerinde olacaktır. Kırıkkale Üniversitesi artık "Kırıkkale Beşir Atalay Üniversitesi" olmalıdır"