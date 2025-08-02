Bülent Arınç Özgür Özel'e övgüler yağdırdı! Dikkat çeken Kurultay yorumu

Eski TBMM Başkanı ve AKP'nin kurucu isimlerinden Bülent Arınç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yaptığı övgü dolu açıklamalarla siyaset gündemine damgasını vurdu. Gazeteci Hasan Basri Akdemir’in YouTube kanalında konuşan Arınç, Özel’in zor zamanlarda kendisine gösterdiği desteği vurgulayarak kurultay sürecine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Özel'in geçmişte kendisine yardımcı olduğunu söyleyen Arınç, "Benim arkadaşlarımın benim yanımda olmadığı zamanda oraya gelmiş ve problemi çözmüş bir insana ben nasıl minnet duymam. Birileri var ya bunlar iyi gün dostu bile değil. O kötü gün dostu. Siyaseti beni ilgilendirmez. Başına gelmedik iş kalmadı. Oraya koşuyor şuraya koşuyor. Bence genel başkanlığı da tescillendi. On tane kurultay yapılsa bunların hepsini yüzde 60 ile yüzde 70 ile alır." ifadelerini kullandı.

31 SENE SONRA DİPLOMALAR BİLE İPTAL EDİLDİĞİNE GÖRE…

Kurultay davası hakkında da konuşan Arınç, “Seçim kurulları onayladığı bir sonucu mahkemelerin değiştiremeyeceğini tahmin ediyorum. Ama 31 sene sonra diplomalar bile iptal edildiğine göre ah bizim rahmetli Demirel Kastamonu şivesiyle çok güzel bir şey anlatırdı. Ne olur diye soranlara Kastamonulular öyle konuşur. Taş da düşebilü ayı da çıkabilü, bilmem ne de yapabilü derlermiş. Yani her şey olabilir kelimesini rahmetli Demirel'den nakil olarak söylerler.” dedi.