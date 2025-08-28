Bülent Arınç teröristler için ‘Genel af’ ve ‘Umut hakkı’ istedi: DEM Parti’yi takdir etti

İktidarın ‘Terörsüz Türkiye’ adını verdiği yeni açılım sürecinin yönetimi için Meclis’te kurulan komisyonun bugün gerçekleşen toplantıya TBMM’nin eski başkanları katıldı. Toplantıda en çok dikkat çeken açıklamalar Bülent Arınç’tan geldi.

Bir dönem AKP iktidarının en kilit isimlerinden biri olan ve partinin ‘abilerinden’ biri olan Arınç, komisyonda yaptığı açıklamada teröristler için ‘Genel af’ ve ‘Umut hakkı’ istedi. Arınç, komisyon toplantısında şu talepleri sıraladı:

“Umut hakkı mutlaka uygulanmalıdır.

Genel bir affa zaruri ihtiyaç olarak bakıyorum.

KHK ile ihraç edilenler, görevlerine iade edilmelidir.”

DEM PARTİ’Yİ TAKDİR ETTİ

Arınç yaptığı konuşmada süreci başlatan konuşması nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür ederken, “En çok DEM’den çekiniyorduk, DEM öncü oldu, takdir ediyorum” dedi.

Arınç ayrıca eski DEP’li Milletvekili Sedat Sadak ile birlikte yurt dışında bulunan diğer siyasetçilerin ülkeye dönmeleri gerektiğini kaydetti.

Arınç ayrıca mevcut Anayasa’ya uyulmamasını eleştirerek yeni Anayasa’nın zorunlu olduğunu sözlerine ekledi.

“DAĞDA BULUNANLAR YURT DIŞINA GÖNDERİLMELİ”

Öte yandan komisyonda konuşan eski Meclis Başkanlarından Hikmet Çetin’den dağda bulunan teröristler için öneri geldi. Çetin, dağda bulunan ve silahlı saldırılarda bulunan teröristlerin yurt dışına gönderilmesi gerektiğini savundu. Çetin, konuşmasında şunları söyledi:

“Bana zaman zaman, ‘Kürt devleti kurulacak mı?’ diye sorarlar. Türk ile Kürt, Amerika’nın siyahı ve beyazı gibi değil. Dil ve kültür aynı. Şimdiye kadar, özellikle güney bölgesindeki otellerin sahipleri Kürtlerdir. Terör ayrı, halkın davranışları ayrı. Halklar arasında bir şey yok.”

Eski TBMM Başkanlarından Ömer İzgi ise “Anayasa değişikliği yapılması gerekiyorsa o da yapılmalıdır. TBMM’nin yapamayacağı bir şey yoktur. Ancak Anayasa’nın ilk üç maddesi ve ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyen altıncı maddesi değiştirilemez” dedi.