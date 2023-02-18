‘Seçimler ertelenmeli’ diyen Bülent Arınç kendi kendine YSK'ya yetki tanıdı: YSK'nın seçimi erteleme yetkisi bal gibi var

AKP'nin kurucularından, eski TBMM Başkanı ve eski Cumhurbaşkanı İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, seçimle ilgili 3 seçeneğin masada olduğunu söyledi. Arınç, bu seçeneklerin dışında Yüksek Seçim Kurumunun da devreye girebileceğini ifade ederek "YSK’nın seçimi erteleme yetkisi bal gibi var. 79. Madde bunu anlatıyor" dedi.

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Ankara Masası Gündem Özel yayınında Gazeteci Gürkan Zengin'in konuğu oldu.

Arınç, depremlerin ardından 14 Mayıs veya 18 Haziran'da yapılması planlanan seçimlere ilişkin 'ertelenebilir' çıkışıyla ilgili konuştu.

"BEN KİMSENİN ÇANTASININ İÇİNDE DEĞİLİM"

Siyasetin gündemi haline gelen açıklamaları hiçbir siyasiyle görüşmeden yaptığı ifade eden Arınç "Ben kendim durumdan vazife çıkartırım. Kimseye de bakmam. Ben başka siyasetçilere benzemem. Bu tweeti atmadan önce hiçbir siyasetçiyle başta Cumhurbaşkanı, Ak Parti veya bir başka partiyle bir kelime konuşmuşsam namerdim. Ben kimsenin çantasının içinde değilim. Bu benim kendi görüşümdür" dedi.

Arınç, seçim için 3 seçeneği ön gördüğü belirterek "birincisi seçimlerin ertelenmesi, ikincisi seçimlerin kasımda yapılması, üçüncüsü de tüm siyasi partilerin anlaşabileceği bir tarihte yapılması" ifadelerini kullandı.

"KAOS ÇIKAR"

Eğer anlaşma olmazsa partilerin pişman olabileceğini aktaran Arınç "Kaos çıkar, birisi yapmayacaksın diyebilir, öbürü yapacaksın diyebilir. Esas seçimi yapmakla görevli olan kurum bu bana yetişmez diyebilir, çık işin içinden. Mecelle’nin kaidesi…Sulh hükümlerin en güzelidir. Burada sulh nedir uzlaşmak." şeklinde konuştu.

"ANAYASA DIŞINDA BU İŞ OLMAZ"

Seçimlerin ertelenmesi seçeneğinin Anayasa değişikliğine bağlı olduğunun altını çizen Arınç "Partiler anlaşıp seçimlerin daha yakın bir tarihte yapılmasında mutabık kalırlarsa, bunun da şartları oluşmuşsa seçim yapılabilir. 78’inci maddeye göre seçimlerin öne arkaya alınabilmesi savaş haline bağlı, ama biz bu savaş halinden beter bir şart görüyoruz. Seçimlerin yapılamaz olduğunu düşünüyorsak, seçimlerin eylülde yapılacağını düşünüyorsak, eylül diyeceğiz, Meclis kararıyla. Anayasa dışında bu iş olmaz." diye konuştu.

"YSK’NIN BÖYLE BİR YETKİSİ BAL GİBİ VAR"

Arınç "YSK’nın seçimleri erteleme yetkisi var mı?" sorusuna ise "YSK’nın böyle bir yetkisi bal gibi var. 79. Maddede bunu anlatıyor. Madde ‘seçimler yargı organlarının genel yönetimi ve denetimi altında yapılır. Seçimlerin başlamasından bitimine seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapma, yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları şikayet itirazları inceleme, kesin karara bağlama TBMM’ye bağlama…” başından sonuna kadar Yüksek Seçim Kurulu, uzun bir madde. Herkes açsın okusun. Bal gibi yetkili." yanıtını verdi.

Arınç, her olayın kendi içinde bir çözümü olduğunu vurguladı.

"ÇOK YANLIŞ DÜŞÜNMÜYORSUN"

Gürkan Zengin "Son birkaç yıldır sergilenen tavırlar, uygulamalar yargı ve medya üzerine, bir sivil vesayet varmış gibi geliyor, yanlış mı düşünüyorum?" sorusuna da Arınç “Çok yanlış düşünmüyorsun. Bu sizin düşünceniz benim de kısmen düşüncem." diye karşılık verdi.

NE OLMUŞTU?

10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "seçimlerin ivedilikle ertelenmesi gerektiğini" söyleyen ve açıklaması tepki çeken eski TBMM Başkanı ve eski Cumhurbaşkanı İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, "Savaş hali dışında olmazmış. Ayet-i kerime mi var?" demişti. Arınç, "Ben haziranda olamayacağını düşünerek, bu teklifi yapıyorum. Benim söylediğim şu; Anayasa değişikliğini Meclis yaparsa istediği tarihi koyabilir. Uzlaşmayla olması lazım. Ama sonraki gelişmeler de bu yolu kapatanların üstünden olur. Ben söylemiş olayım" diye konuşmuştu.