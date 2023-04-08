Bülent Arınç'ın Muharrem İnce konuşması gündeme geldi. Herkes merak ediyor bu ne davası diye

AKP’li Bülent Arınç’ın Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili 2012 yılında yaptığı bir konuşma yeniden gündeme geldi. AKP’li Arınnç, Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde kendisi ile ilgili verilen gensoru önergesinin görüşüldüğü sırada İnce’ye sert sözlerle yüklenmişti. O dönemde CHP Grup Başkanvekili olan İnce hakkında taciz iddiası olduğunu savunan Arınç, Meclis kürsüsünden şu ifadeleri kullanmıştı:

''Sayın İnce, Allah'tan, peygamberden, ahlaktan bahsedince kendisine bir dokundurma yaptım. Bu dokundurma bir gerçektir. Bugün TBMM'de 549 milletvekili var. Bunlar hakkında da 500'den fazla dokunulmazlık dosyası var. Hatta bir milletvekilinin bazen 20'den fazla dosyası var. Onların da BDP'li arkadaşlarımız olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ne bugünkü dokunulmazlık dosyaları içinde ne de geçmişte milletvekillerimiz hakkındaki dokunulmazlık dosyaları içinde 'cinsel taciz' iddiasıyla bir dosya bulunmuyordu ama maalesef şu anda var. Bu tek dosyanın, tek suçlamanın da sahibi Muharrem İnce'dir. Bu, yüz karası bir olaydır. Her türlü suçlama yapılabilir ama cinsel taciz iddiasıyla bir milletvekili hakkında fezleke bugüne kadar düzenlenmemiştir. Dolayısıyla Muharrem İnce'nin, ahlaktan bahsedilmesi gerekiyorsa en son konuşması gerekir. Üzerinde bir ayıbı taşıyor.''

İNCE’DEN SERT YANIT GELDİ

Bülent Arınç’ın sözleri sonrası Muharrem İnce’den sert yanıt gelmişti. İnce dokunulmazlığının kaldırılması için çağrı yaparak şunları söylemişti:

“Tabii ki ben bunu hak ettim, biliyorum. Ben bir gün bu kürsüden bunu konuşacağınızı biliyordum. Ama benim yüreğim yerinde, abdestimden de şüphem yok, ne yaptığımı biliyorum. sizde birazcık ahlak varsa, birazcık namus varsa, birazcık vicdan varsa dokunulmazlığımı kaldırmazsanız şerefsizsiniz, namussuzsunuz, ahlaksızsınız. Sayın Arınç, size bu sözü çok pahalıya ödeteceğim. O savcıya talimatı siz verdiniz, siz.”

Genel Kurul’da çıkan tartışma sonrası ortamın gerilmesi nedeniyle toplantıya ara verilmişti.

TACİZ İDDİASI MAHKEMEYE TAŞINDI

Muharrem İnce hakkında ortaya çıkan taciz iddiası mahkemeye taşınmıştı. İnce’ye dava açan Fatma B. İnce ile 2008 yılında tanıştığını belirterek, Beyaz TV’ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bir milletvekiline yakışmayan hareketlerde bulundu. Susmayı bilmeyen bir insan var karşımda. Muharrem İnce ile Meclis'te tanıştık. Bizi gayet iyi karşıladı. Başta herşey normaldi. Bana bir kaç kez bir sıkıntı var mı? diye sordu. Bana bir bayram mesajı gönderdi. Arayıp sorun var mı? Diye sordu. İlk mesajları böyleydi. Beni tacizin dışında aşağıladı da. Aileme hakaret etti. Artık gerekeni yargı verecek.



Beni aradı "Şeyler gibi içtim atla bir taksiye gel" dedi, adres verdi. Alkollü olduğunu düşünerek yüzüne kapattım. Sanki elinin altındayım. Kendisiyle kesinlikle duygusal bir ilişkim yoktu. Evinin adresini verdi ben kendisini ikaz ettim. Sen kimsin ki senden özür dileyeyim dedi.”