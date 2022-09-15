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Bülent Arınç’ın oğlu AKP İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç: Sedat Peker’in iddiaları acilen soruşturulması ve gereği yapılmalı

AKP’nin kurucularından Bülent Arınç’ın oğlu AKP İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç, Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili “acilen soruşturulmalı ve gereğinin yapılması elzemdir” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 12:07
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Bülent Arınç’ın oğlu AKP İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç, Sedat Peker’in iddialarını böyle yorumladı: Acilen soruşturulmalı ve gereğinin yapılması elzemdir

Bülent Arınç’ın oğlu AKP İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç: Sedat Peker’in iddiaları acilen soruşturulması ve gereği yapılmalı
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AKP İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere kimi siyasi ve bürokratlarla ilgili ifşalarıyla gündemde olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TV5 yayınında gazeteci Çağlar Cilara'nın "Toplumun büyük bir çoğunluğu bu iddiaların doğru olduğuna inanıyorlar ve AK Parti'yi eleştiriyorlar, 'Bu iddialar karşısında hiçbir şey yapmıyorsunuz' diyorlar. Yargıyı eleştiriyorlar, 'Harekete geçmiyorlar, üzeri örtülmeye çalışılıyor' diye. Ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Arınç, şunları söyledi:

'SORUŞTURULMALI'
"Türkiye'nin gündemine gelen her konuyu takip ediyoruz. Bu iddialarla alakalı iki şey var. Birincisi şu; iddianın sahibi kim, bunu neden yapıyor ve ne yollarla yapıyor? Bu tartışılacak bir konu, doğru bulunmaması gereken bir yöntem. Bel altı veya farklı şekillerle bazı iddiaların dile getirilmesi kim için olursa olsun hoş değil. Ama iddialar veya bu iddiaların ciddiyeti, gerçekliğiyle alakalı bir durum varsa acilen soruşturulmalı ve gereğinin yapılması elzemdir.

'VARSA BİR GERÇEKLİĞİ GEREĞİ YAPILMALI'
Kimsenin doğru bir mekanizma içinde yanlış yapıp, halel getirip tabiri caizse temiz bir süte siyah karıştırması çekilecek bir şey değil. Bu devletin malı, kendine ayrıcalık yaratma, hangi iddiayla alakalı olursa olsun varsa bir gerçekliği gereğinin yapılması lazım."

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mmt
15.09.2022 12:41
sabredelim haziran seçiminden sonra soruşturmaları hiç bir güç engelleyemez.haklı haksız ortaya çıkar inşallah.  
 
T T K
15.09.2022 12:24
Temizsen gel huzura dersin. Kirliysen aman sus dersin.Koca Devlet başını kuma soktu.  
 
Cumali
15.09.2022 12:13
Çok sayıda danışman, milletvekili, bürokratın adının karıştığı yolsuzluğun iddialarının araştırılmasına tek şey engel olabilir. Hepimizin çok iyi bildiği muktedir şahıs bu organizasyonunun başıdır.  
 
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