Bülent Arınç’ın vurduğu Mehmet Uçum hasta yatağında! Usta gazeteci Orhan Uğuroğlu ortaya çıkardı…

ORHAN UĞUROĞLU YAZDI…

Bülent Arınç’ın Mehmet Uçum’a yaptığı ağır itham ve suçlamalara karşısında Mehmet Uçum ne diyor?

Bu soruya yanıt vermek için araştırma yaparken öğrendim ki Perşembe günü bir ameliyat geçiren Mehmet Uçum hastanede yatıyor.

Gözyaşları ile Bülent Arınç bu kez baltayı insani açıdan da siyasi açıdan da taşa fena vurdu.

Birincisi hastaya hücum edilmez, “geçmiş olsun, Allah şifa versin” denir.

Uçum can derdinde Arınç siyasi rant derdinde.

İkincisi ise Uçum’a vurmak, Erdoğan’a vurmakla aynıdır.

Siyasetçiler de siyaseti izleyen usta gazeteciler de bunu çok iyi bilirler.

Demek ki Arınç’ın, “devletten daha fazla devletçi, faşistten daha fazla faşist, bilmem neden daha fazla bilmem ne...” sözlerinin muhatabı AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır.

Mehmet Uçum sadece başdanışman. Arınç’ın bu tanımına uygun değil.

Uygun olan ise Erdoğan.

Arınç, “Kızım sana söylüyorum, oğlum sen anla” siyasetini yıllardır efsane şekilde yürütür.

AKP kulislerine de Arınç’ın bu çıkışının nedenini sorunca şu yanıtı aldım:

“Sayın Bülent Arınç yalnızlık sendromu yaşıyor. Hedefinin Erdoğan’dan sonra AKP’nin cumhurbaşkanı adayı olduğunu sağır sultan bile duydu. Arınç’ı AKP’de de iktidar kanadından da muhatap alan yok. Kendi çalar kendi söyler Arınç.”

AKP kulisleri böyle diyor ama bakalım Erdoğan eski yol arkadaşı Arınç’a ne yanıt verecek.