Bülent Arınç'ın yeğeni Demokrat Parti'de sözcü oldu

Son dönemde özellikle ekonomi ile ilgili hükümete eleştirilerde bulunan AKP'nin kurucularından Bülent Arınç'ın yeğeni Ezgi Akgun Biber Demokrat Parti'ye katıldı.

Bülent Arınç'ın kendisi gibi avukat olan yeğeni Ezgi Akgun Biber, Demokrat Parti Kadın Kolları Parti Sözcüsü görevine geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu.