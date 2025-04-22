Bülent Arınç’tan bana “kumpas” yanıtı

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart’ta evi abluka altına alınıp siyaseten gözaltına alındı.

O gün AKP’nin iki önemli ismi Bülent Arınç ve hacı arkadaşım Cemil Çiçek’in ve WhatsApp’larına şu mesajı yazdım:

İmamoğlu'nun durumu hakkında bana özel bir açıklama yapar mısınız lütfen? Sevgilerimle

Mesajımı okudular ama yanıt vermediler.

23 Mart’ta Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Buğra Gökçe ve Tuncay Yılmaz’ın aralarında da olduğu 48 kişi tutuklandı.

24 Mart’ta Arınç ve Çiçek’e hukuki, siyasi ve vicdani şu mesajı yazdım:

“Allahaşkına İmamoğlu'na yapılan siyasi kumpas hakkında vicdanlı bir siyasetçi ve hukukçu olarak iki kelime eder misiniz? Saygılarımla.”

Hacı arkadaşım Cemil çiçek hâlâ suskun.

Bülent Arınç ise TV100'de bana şöyle yanıt gönderdi;

"Kumpas kuruldu düşüncesine sahip olanlar haksız sayılmazlar."

Arınç’a diyorum ki;

WhatsApp’tan bana yanıt verme nezaketi göstermedin canın sağ olsun ama İmamoğlu’na siyasi “kumpas” kurulması tespitime katılmana teşekkür ediyorum.

Değerli okurlarım,

Arınç’ın İmamoğlu’nun diploması hakkındaki “siyasi kumpası” ortaya koyuyor:

“Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine hayret ettim.

İdare hukuku profesörlerinin hepsinden dinledim.

Bu diploma 35 sene sonra iptal edilemez, kazanılmış hak diye bir şey vardır.

Bu kazanılmış hakkın, YÖK karar almadıkça bir üniversitenin yönetim kurulunca iptal etmesi yanlış. Bunun yolu, yargısal yolu temin etmektir."

Arınç’ın konuşmasında atıfta bulunduğu Türkiye’nin İdare Hukuku açısından efsane hocası Prof. Dr. Metin Günday’ı arayarak Arınç’ın şu iki cümlesi hakkındaki görüşünü sordum:

YÖK iptal edebilir mi?

Yargı yolu açık mı?

Hocaların hocası Günday dedi ki;

“Birincisi; Kim dava açacak? İmamoğlu mu? YÖK mü? Sayın Arınç’la hukukçu ve merhabamız var, incitmek istemem. Ancak kazanılmış hakkı YÖK iptal edemez.

İkincisi; İdare kişileri dava edemez, kişiler idareyi dava eder. İmamoğlu kendisine tebliğ edilince diploma iptalini yetkisi olmadığı halde yapan üniversiteyi dava eder.”

Bu vesile ile Bülent Arınç’a soruyorum;

Bağımsız ve tarafsız yargı var mı?

Olsa, İmamoğlu bugün tutuklu olur muydu?

Olsa, siyasi kumpas kuranlar yargıdan kaçabilir miydi?

Olsa, parsel, parsel Ankara’yı satanlar yargılanmaz mıydı?

Olsa, yolsuzluk ve rüşvete bulaşan bakanlar, paraları sıfırlayanlar yargıdan kurtulabilir miydi?

Olsa, gencecik öğrenciler günlerce siyasi tutuklu kalır mıydı?

Sayın Arınç size açıkça soruyorum;

Ergenekon, Balyoz, Kozmik Oda, İlker Başbuğ, Kemal Kılıçdaroğlu-PKK, Can Atalay, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş kumpasları yapan bu AKP’de hâlâ daha ne işiniz var?