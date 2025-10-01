Bülent Arınç'tan Ekrem İmamoğlu çıkışı: Tutuksuz yargılanmalı!

22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, yolsuzluk iddiasıyla yargılanan ve Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi. Marmara Cezaevi'nde İmamoğlu'nu 'yanlış anlaşılma' ihtimali karşın ziyaret etmeyeceğini belirten Arınç, "Hem, bırakın tutuksuz yargılayın kardeşim; kaçarlarmış… Bırak kaçsınlar gerekiyorsa. Kaçamazlar, ayakkabı numaralarına kadar biliniyor" dedi.

22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Ekol TV canlı yayınında CHP'li belediyelere yönelik 'yolsuzluk' operasyonları ile ilgili önemli ifadelerde bulundu. Arınç, İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması gerektiğini belirtti.

"Ekrem İmamoğlu'na bu kadar gürültü içinde gitmem, onu ziyaret etmem yanlış anlaşılır" diyen Arınç, mahkeme kararlarına güvendiğini ifade ederek, "İyi bir yargılama karşısında doğru karar verilecektir" dedi.

Kaçma ihtimaline karşı 'tutuklu' yargılanan İBB Başkanı'nın tutuksuz yargılanması gerektiğini belirten Arınç, şunları söyledi:

"Bırakın tutuksuz yargılayın kardeşim; kaçarlarmış… Bırak kaçsınlar gerekiyorsa. Kaçamazlar, ayakkabı numaralarına kadar biliniyor. Kaçan adam, bütün iddiasını kaybeder zaten."