KKTC'de 19 Mart'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ni, AKP ve MHP’nin desteklediği Ersin Tatar yerine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman kazandı.

AKP'li Bülent Arınç, Tufan Erhürman'ı tebrik ederken seçim sürecinde partisinin takındığı tavra tepki gösterdi.

BÜLENT ARINÇ'TAN PARTİSİNE KKTC TEPKİSİ

Erhürman’ın hem Kıbrıs hem de Türkiye için önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Arınç, "Ne yazık ki Türkiye'de bazı çevreler, bu süreçte Ersin Tatar'ı açık biçimde desteklemiş, itibarı kalmamış bazı sanatçılarla, halkta hiçbir karşılığı olmayan siyasetçilerle, cübbelilerle ve sipariş anketlerle bir propaganda yürütmüşlerdir. Adeta Azerin'in seslendirdiği "Çırpınırdı Karadeniz" türküsüyle oy devşirmeye çalışmışlar, ancak sonuç hüsran olmuştur.

Oysa Kıbrıs bir Akdeniz ülkesidir, kültürel dokusu ve sosyolojik refleksleri farklıdır. Milliyetçi söylemlere aşina değildir. Keşke o ziyaretlerde "Akdeniz Akşamları" ya da Kıbrıslıların çok sevdiği "Dilirga" türküsüyle gidilseydi, belki gönüllere daha çok hitap edilirdi" sözlerini sarf etti.

"ERDOĞAN DOĞRU BİR TUTUM SERGİLEMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erhürman'ı tebrik ederek doğru bir davranışta bulunduğunu da belirten Arınç, "Sayın Cumhurbaşkanımız da seçim öncesinde doğru bir tutum sergilemiş; herhangi bir aday lehine açık bir beyan vermemiş, "Hangisi kazanırsa birlikte çalışacağız" diyerek devlet aklının gereğini yerine getirmiştir. Seçim sonuçlarının ardından da Tufan Erhürman'ı tebrik eden ilk lider olmuştur" dedi.

ARINÇ'TAN CÜBBELİ AHMET'E GÖNDERME

Bülent Arınç'ın "İtibarı kalmamış bazı sanatçılarla, halkta hiçbir karşılığı olmayan siyasetçilerle, cübbelilerle ve sipariş anketlerle bir propaganda yürütmüşlerdir" sözleri gündem olurken, Arınç'ın sarf ettiği "cübbelilerle" kelimesinin arkasındaki kişi kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü.

Ahmet Mahmut Ünlü, KKTC seçimlerinden önce, Ersin Tatar için dua okumuştu. Ancak Cübbeli Ahmet'in duası tutmamış, seçimi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman kazanmıştı.