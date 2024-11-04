Bülent Arınç’tan, Saray danışmanına tehdit! ‘Sen benim zamanımda olacaktın ki ben sana ne yapacağımı görecektin’

Bahçeli’nin ‘Öcalan’ açılımı sonrasında çözüm süreci tartışmaları gündemdeydi. Ancak Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanması çözüm havasını geride bıraktı. AKP’li eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Esenyurt’ta yaşanan operasyona ilişkin flaş çıkışta bulundu. Arınç, “Bu kimin elinden çıkmıştır? Kimin talimatıyla olmuştur? Ben burada Cumhurbaşkanımızı işin dışında görüyorum. Ama durumdan vazife çıkaran veya kendisini bu yolla ispatlamaya çalışan bir merkez olabilir.” dedi. Arınç, ayrıca Mehmet Uçum hakkında sert konuştu. Arınç, “Bu adamın sözlerine tahammül edilmesinin arkasında belki Cumhur İttifakı'nı destekleyen güçlerin “Bu da burada bulunsun” demesi vardır” ifadelerine yer verdi.

ÖCALAN AÇILIMI ESENYURT OPERASYONU İLE YARIDA KALDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Öcalan hakkında ‘Meclise gelsin, terörü lağvettiğini açıklasın’ söylemi yeni çözüm süreci tartışmalarını alevlendirmişti. Erdoğan da Bahçeli’nin açıklamalarını desteklemişti. Ancak çözüm süreci tartışmaları Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in ‘terör örgütüne üye olmak’ suçu kapsamında tutuklanması neticesinde yarıda kaldı.

ESENYURT OPERASYONU İÇİN İLGİNÇ YORUM

AKP’li eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, T24 yazarı Cansu Çamlıbel’e konuştu. Arınç, Esenyurt operasyonu ile ilgili ilginç yorumda bulundu. Arınç, bir yapının “Bu tür terör eylemlerine karşı ben büyük bir operasyon yapacağım” diye ortaya çıkıyorsa ve süreci berbat etmeye çalışıyorsa bu görevin Adalet Bakanlığı'na ve HSK'ya düştüğünü söyledi. Arınç, “Doğru anlıyorsunuz. Yani eleştiri yaparken de işin özünü tespit etmek lazım. Bu kimin elinden çıkmıştır? Kimin talimatıyla olmuştur? Ben burada Cumhurbaşkanımızı işin dışında görüyorum. Ama durumdan vazife çıkaran veya kendisini bu yolla ispatlamaya çalışan bir merkez olabilir.” dedi.

“ARKASINDA BELKİ CUMHUR İTTİFAKI'NI DESTEKLEYEN GÜÇLER VAR”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum hakkında da ‘Adam gemiyi azıya almış gidiyor’ diyen Arınç, “arkasında olsa olsa eski yoldaşlarından Perinçek olduğunu dile getirirken, “Devleti kutsal zanneden bir anlayışa sahip olanların, devleti hukuki bir kurum olarak değil de kutsal bir kurum olarak düşünenlerin safında yer alıyor. Bu adamın sözlerine tahammül edilmesinin arkasında belki Cumhur İttifakı'nı destekleyen güçlerin “Bu da burada bulunsun” demesi vardır” ifadelerini kullandı.

“SEN BENİM ZAMANIMDA OLACAKTIN Kİ BEN SANA NE YAPACAĞIMI GÖRECEKTİN”

Uçum’un “Anayasada şunlar şunlar olması lazım” sözlerini hatırlatan Arınç, Uçum hakkında sert sözlerde bulundu. Arınç, “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini alabildiğine müdafaa ediyor. Anayasa uzlaşmayla yapılacak. Diğer partilerle temas kuran bir Meclis Başkanının önünü nasıl kesersin sen? Meclis Başkanının söylediği sözleri değerlendirme noktasında mısın? Sen benim zamanımda olacaktın ki ben sana ne yapacağımı görecektin” şeklinde konuştu.