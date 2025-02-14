Bülent Demirlenk'ten Galatasaray'a sert sözler

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, konuk olduğu Hollanda ekibi Az Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu. Turu zoran sokan Galatasaray rövanş karşılaşması 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynayacak.

"GALATASARAY KAMPI YOL GEÇEN HANI"

Sabah gazetesi spor yazarı Bülent Timurlenk yazısında Galatasaray'ın son dönemde yaşanan durumuna isyan etti. Timurlenk "Yol geçen hanına dönen Galatasaray kampında berberlerin futbolcu katında fotoğraf çekildiği, lobideki kalabalığın futbolcuları rahatsız ettiği, yetmedi böylesi kritik deplasmandan 3 gün öncesinde cezalı Torreira'nın doğum gününde vur patlasın çal oynasın diyen takımın 11'i sızsa ne olur sızmasa ne olur. İdeal 11'in sahada olmadığı doğrudur. Ancak teknik kadronun bu gevşek vidalarını başkan Dursun Özbek sıkmalı. Çünkü futbol şube sorumlusu İbrahim Hatipoğlu, Avrupa Ligi pastasını yiyor." dedi.