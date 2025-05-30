Bülent Ecevit Hükümeti

İŞTE CHP!.. (3. BÖLÜM)

İktidar için koltuk rüşveti

Bülent Ecevit, CHP dışından kendisini destekleyen herkese bir bakanlık verdi. Bakanlık sayısı 35’e çıkarıldı. Pazarlıklarla, bakanlık rüşveti verilerek Meclis’te çoğunluğu sağlayacak sayıya ulaşan Ecevit hükümeti güvenoyu alarak göreve başladı.

MHP’nin 5 bakanlık sahibi olduğu 2. Milliyetçi Cephe Hükümeti özellikle CHP ve hamisi olduğu yasa dışı sol cephede büyük rahatsızlık yarattı. Türk milliyetçileri bu dönemde komünist örgütlerin silahlı bombalı saldırılarına maruz kalmaya devam ederken CHP de içinde MHP’nin de yer aldığı hükümeti düşürmenin planlarını yapıyordu. Artık tek hedef, 2. Milliyetçi Cephe Hükümeti’nin mutlaka düşürülerek yerine Bülent Ecevit’in CHP’sinin iktidara getirilmesiydi.

YEREL SEÇİMLER ECEVİT’İ İKTİDAR İÇİN İŞTAHLANDIRDI

11 Aralık 1977 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP’nin birinci parti olarak çıkmasının ardından 2. Milliyetçi Cephe Hükümeti’nin en büyük ortağı AP (Adalet Partisi) içinde eleştiriler çoğalmıştı. CHP’nin iktidarı ele geçirebilmek için Meclis’te 12 milletvekiline daha ihtiyacı vardı. İktidarın büyük ortağı Adalet Partisi içinde yerel seçim yenilgisi ardından çıkan krizi CHP fırsata dönüştürmekte gecikmedi. Bu doğrultuda Ankara’da ve İstanbul’da kulis faaliyetleri ve entrikalar başlatıldı. Önce Ecevit’in hükümet kurması için lazım olan milletvekillerinin peşine düşüldü. AP milletvekilleri ile temasa geçildi. AP içerisindeki iç karışıklıklar ve çekişmeler takip edilerek hangi milletvekillerinin istifa ettirilerek CHP’ye geçişi sağlanabilir noktasında planlar yapıldı.

GÜNEŞ MOTEL’DE “MEBUS PAZARI” KURULDU

Bunun için CHP adeta bir “mebus pazarı” kurarak Türk siyasi tarihinin en kirli pazarlıklarına sahne olan “Güneş Motel” operasyonunu başlattı. Adalet Partili 12 milletvekili ile görüşmeler CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil'in organizasyonuyla belediyeye ait Florya'daki Güneş Moteli'nde gerçekleştirildi ve CHP'ye geçişleri karşılığında bakanlık ve Ecevit'in idaresine destek pazarlığı yapıldı. Adalet Partisi'nden (AP) ayrılan vekillerin CHP’nin verdiği gensoruyu desteklemesi neticesinde 2. Milliyetçi Cephe Hükümeti düşürüldü. 2. Milliyetçi Cephe, Cumhuriyet tarihinin gensoru ile düşürülen ilk hükümeti oldu. Cemalettin İnkaya bu gensoru görüşmelerinde oy vermedi. Böylece 12 vekil sayısı 11'e düştü ve “Güneş Motel Olayı” da bu nedenle “11'ler Olayı” olarak da anıldı. AP’den birlikte ayrıldıkları arkadaşlarına tepki gösteren Balıkesir Milletvekili Cemalettin İnkaya’nın, “Bir koltuk uğruna CHP’ye koltuk değneği olmayı kabul ettiler. Tarih en büyük yargıçtır, hep beraber izleyip göreceğiz” açıklamasında bulunması dikkat çekti.

HER TRANSFER VEKİLE BİR BAKANLIK KOLTUĞU

Ecevit, Oğuz Atalay'ın bakanlık teklifini reddetmesi sonrası geri kalan eski AP'li 10 milletvekilinin her birine bir bakanlık vererek ülkeye ve özellikle de Türk milliyetçilerine “cehennem azabı” yaşatacak 42. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'ni kurdu. CHP, sırf iktidar olabilmek uğruna tarihe geçen ve üzerinden yıllar geçse de hala unutulmayan böyle bir siyasi yönteme başvurdu. Güneş Motel’de sürdürülen büyük pazarlıklar sonrasında Adalet Partisi’nden “ayarttığı” Tuncay Mataracı’yı Gümrük ve Tekel Bakanı, Şerafettin Elçi’yi Bayındırlık Bakanı, Mete Tan’ı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, Hilmi İşgüzar’ı Sosyal Güvenlik Bakanı, Orhan Alp’i Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ali Rıza Septioğlu’nu Devlet Bakanı, Enver Akova’yı Devlet Bakanı, Hasan Korkut’u Devlet Bakanı, Ahmet Karaaslan’ı İmar ve İskan Bakanı, Güneş Öngüt’ü Ulaştırma Bakanı yaptı. Bülent Ecevit, CHP dışından kendisini destekleyen herkese bir bakanlık verdi. Bakanlık sayısı 35’e çıkarıldı. Bağımsızlar, CGP ve DP’ye 13 bakanlık verildi. Kirli pazarlıklarla, bakanlık rüşveti verilerek Meclis’te çoğunluğu sağlayacak sayıya ulaşan CHP’nin Ecevit başkanlığında kurduğu hükümet 17 Ocak 1978 günü 217 ret oyuna karşı 229 oyla güvenoyu aldı. Ve Ecevit yeniden başbakan oldu.

22 AY SÜRECEK CHP İKTİDARI İLE ATEŞTEN GÜNLER BAŞLIYOR

CHP tabanı ve aşırı sol çevreler sevinçliydi. Artık iktidar CHP’nin ve himayesindeki yasa dışı Marksist örgüt destekçilerinin eline geçmişti. Başta MHP, Ülkücü kadrolar ve Türk milliyetçileri bürokrasiden tasfiye edilecek, “devrimci” militanlar devlet kadrolarında yerini alacaktı. CHP’nin 22 ay sürecek, kuruluşu şaibeli bu iktidarıyla birlikte Türk milliyetçilerinin ateşten günleri de başlamış oluyordu.

Ülke yönetiminin Marksist kadroların, polisin POLDER’in, eğitimin TÖBDER’in, işçi sendikalarının DİSK hegemonyasına geçtiği ve terör olaylarıyla ülkenin kan gölüne dönüşeceği kabus dolu ortama adım atılıyordu. CHP’nin Türk milliyetçilerine karşı devam eden ön yargı ve husumetinin ilk işaretini Bülent Ecevit, hükümet programı üzerinde TBMM’de yapılan görüşmeler sırasında MHP Grubu adına konuşan Agah Oktay Güner’i cevaplarken veriyordu. Agah Oktay Güner konuşması sırasında CHP’nin anarşiyi önleme vaadini hatırlatarak, bu konuda samimi olmaları halinde hükümete MHP olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyleyip, “Türk milletinin büyümesini, Türk milletinin güçlenmesini istemeyen bütün merkezlerin elbirliği ile Türk gençliği üzerinde oynadığı oyunlara hükümet gerçekten milli ölçülerle son vermek istiyorsa biz (MHP) bunun en büyük yardımcısı olmayı görev biliyoruz” demişti.

ECEVİT’TEN ÜLKÜCÜLER İÇİN ÇİRKİN TANIMLAMA

Hükümet programı üzerine parti gruplarının konuşmalarının tamamlanmasının ardından kürsüye gelen Başbakan Ecevit’in Agah Oktay Güner’e cevabı ise CHP ve Ecevit’in MHP ve Türk milliyetçilerine bakışını göstermesi bakımından ibret vericiydi. Ecevit aynen şunları söylüyordu:

“MHP sözcüsü Güner’in iyi niyet ifadeleri bizi ancak sevindirir. Bu sözleri kendi yandaşları (Ülkücüler) dinlediği zaman bunlar bir ağırlık taşır. Yoksa iyi niyetten öteye gidemez. İnsan iyiniyetli olabilir ama kendi yarattığı robotlar ve Frankeştaynlar olaylara yol açınca bu pratik bir değer taşımaz…”

Evet Ülkücüler, Türk milliyetçileri CHP ve Ecevit’in gözünde MHP’li cani-canavar yaratıcıları tarafından üretilmiş robotlar topluluğuydu…

YARIN: Hızlandırılmış eğitim rezaleti

ÖNCEKİ BÖLÜMLER:

İŞTE CHP! 1.BÖLÜM: CHP’nin Marksist ideolojisi

İŞTE CHP! 2.BÖLÜM: Türk milliyetçilerine saldırdılar