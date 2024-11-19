Bülent Ecevit’in baldızının cenazesini hastaneden çıkarılamıyor! Özgür Özel devreye girdi

Eski Başbakan ve Demokratik Sol Parti’nin (DSP) kurucusu Bülent Ecevit’in 93 yaşındaki baldızı Asude Aral’ın cenazesi, ölümünün üzerinden dört gün geçmesine rağmen hâlâ hastaneden alınamadı. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’ün haberine göre, Ecevit Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve eski DSP Milletvekili Emrehan Halıcı, cenazeyi teslim alma sürecinde karşılaştıkları zorlukları dile getirerek, “"Asude Hanım'ın cenazesini alıp defnetmek istedik. Ancak akrabalık ilişkimiz olmadığı için hastane yönetimi cenazeyi bize teslim etmedi. Cenazenin çıkarılması, cenazenin alınması için kimseden yardım alamadık. Çok üzücü bir durum” dedi.

ÖZEL BİR BAKIM EVİNE YERLEŞTİRİLMİŞTİ

Asude Aral, Bülent Ecevit’in vefatının ardından Rahşan Ecevit ile birlikte Ankara Oran’daki Ecevit ailesine ait evde yaşamaya başlamıştı. Rahşan Ecevit’in 2020 yılındaki ölümünden sonra bir süre evde tek başına yaşamaya devam eden Aral, sağlık sorunlarının artması nedeniyle 23 Eylül 2023’te özel bir bakım evine yerleştirilmişti. Ancak durumu ağırlaşınca 22 Ekim 2024’te Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Aral, 14 Kasım’da hayatını kaybetti.

ÖZGÜR ÖZEL DEVREYE GİRDİ

Ecevit'in baldızının cenazesinin hastaneden bir türlü alınamadığını öğrenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emrehan Halıcı'yı ve Saygı Öztürk'ü telefonla aradı.

Özel, "Sözcü'deki haberden durumu öğrendim, üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırım" dedi.