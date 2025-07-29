Bülent Ersoy 16 bin TL'nin peşine düştü! Borç çıkışı sosyal medyayı salladı

Instagram hesabından paylaştığı dekontlarla 16 bin TL’lik alacağını açıkça talep eden Ersoy, parayı insani nedenlerle verdiğini ancak artık geri istediğini belirtti.

Ersoy, paylaşımında ismini verdiği kişiden parayı “bu gece” hesabına geri yatırmasını istedi. “Dekontlarıyla sabit, talebiniz üzerine gönderilen bu meblağ acilen hesabıma aktarılacak” diyen sanatçı, sitem dolu sözleriyle dikkat çekti.

“Yalvararak, ‘Tefeciye gideceğim’ diyerek benden istediğiniz bu parayı, sadece vicdanımın sesiyle gönderdim. Ama artık o para geri dönecek.

”MAL VARLIĞI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Daha önce servetiyle de konuşulan Ersoy, Marmaris’teki apartmanlardan Fethiye’deki benzin istasyonuna, İstanbul’da 28 daire, 4 ultra lüks villa, yazlıklar, 30 metrelik lüks yat ve kiraya verdiği iş makinelerine kadar geniş bir mal varlığına sahip.

Tüm bu zenginliğine rağmen 16 bin TL’lik alacağını geri isteyen Ersoy’un bu çıkışı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.