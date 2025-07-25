Bülent Ersoy dehşeti yaşadı! Orman yangını villasına sıçradı

Kaynak: DHA
Bülent Ersoy dehşeti yaşadı! Orman yangını villasına sıçradı

Antalya'da çıkan orman yangınında alevler Bülent Ersoy'un villasına sıçradı. Ünlü sanatçının büyük korku yaşadığı öğrenilirken, villada hasar meydana geldi.

Antalya'da 9 Ağustos'ta sahne alacak olan sanatçı Bülent Ersoy'un, Kundu bölgesi Güzeloba Mahallesi'ndeki villasına da alevler sıçradı.

bbulent-ersoy.jpg

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

yanginn455.jpg

Yangın büyümeden söndürülürken, villada bulunan Bülent Ersoy'un büyük korku yaşadığı öğrenildi. Danışman Arzu Acay ve Elnur Can, sanatçının yardımına koşarken, Bülent Ersoy'un durumunun iyi olduğu belirtildi.

yanginn5.jpg

Arzu Acay, sosyal medyadan paylaştığı videoda, "Görüyorsunuz dostlarım. Sayın Diva’mızın villası da şurada. Ramak kala orman resmen yandı, kül oldu. Diva'mızı güçlükle de olsa tahliye ettik. Gelmiş geçmiş olsun. İtfaiyeci kardeşlerimizden de Allah razı olsun, hemen müdahale ettiler" dedi.

Diğer yandan villanın yangın nedeniyle zarar gördüğü bildirildi.

Son Haberler
Son dakika! Muğla'da korkutan deprem...
Son dakika! Muğla'da korkutan deprem...
Borsa haftayı nasıl tamamladı? İşte en çok kazandıran ve kaybettiren sektörler! (25 Temmuz 2025)
Borsa haftayı nasıl tamamladı?
Fenerbahçe'den KAP bildirimi
Fenerbahçe'den KAP bildirimi
Bakırköy mitinginin ardından operasyon: 10 TİP'li hakkında tutuklama talebi!
Bakırköy mitinginin ardından operasyon: 10 TİP'li hakkında tutuklama talebi!
Müller'den devam kararı: 'Hala istiyorum'
Müller'den devam kararı: 'Hala istiyorum'