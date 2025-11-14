Bülent Ersoy’un gittiği bir mekânda çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Ersoy’a yanındaki kadının yemek yedirmesi de çok konuşulmuştu. O görüntülerin ardından Nihat Doğan Ersoy hakkında şoke eden bir iddiada bulundu.

‘MASADA OTURAN KİŞİ ERSOY’UN EVLİ SEVGİLİSİ’

Doğan masada Ersoy'un karşısında oturan kişinin evli sevgilisi, sanatçıya yemek yediren kadının da onun eşi olduğunu ileri sürdü.

DİVA NİHAT DOĞAN’A ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Bu iddiaların ardından Bülent Ersoy, Nihat Doğan’a adeta ateş püskürdü.

Diva, "Programı izlenmediği için, ilgi çekmek amacıyla beni konuşuyor"

"İddia edildiği biçimde bir yaşam tarzım asla ve asla bulunmamaktadır."

"Bu tür mesnetsiz söylentiler, bahsi geçen muhterem dostlarım olan ailenin de etik değerlerini ihlal etmektedir."

"Gerekli hukuki süreç başlatılacaktır" dedi.