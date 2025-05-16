Bülent Ersoy ilk kez vasiyetini açıkladı: Serveti dudak uçuklattı

Pahalı zevkleri, gösterişli kostümleri ile tanınan ve lüks yaşamını sergilemekten çekinmeyen sanatçı vasiyetini açıkladı. Divanın saymakla bitmeyen serveti gündem oldu.



İstanbul’da 28 daire ve ultra lüks dört villası bulunan Bülent Ersoy’un, Antalya, Marmaris ve Muğla Bodrum’da yer alan yer alan villaları göz kamaştırıyor. Bununla birlikte İstanbul Fenerbahçe’de sauna, Antalya Fethiye’de benzinlik, 30 metrelik lüks yat, kiraya verdiği vinç ve dozerlar bulunuyor.

''VASİYETNAMEMDE ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL BİR KISIM AYIRDIM''



İzmir’de sahne alan sanatçı vasiyetini ilk kez açıkladı.

Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; "Allah bana evlat sahibi olmayı nasip etmedi. Ama çocukları seviyorum ve vasiyetnamemde çocuklar için özel bir kısım ayırdım. Onlar ilerinin büyükleri olacaklar. Bülent ablalarından rahat ve huzur içinde yaşayacakları imkanları vereceğim. Allah bana verdi, sizler bana lütfettiniz ben de sevdiklerime vereceğim!" ifadelerini kullandı.