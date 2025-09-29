Bülent Ersoy servetiyle ne yapacağını şaşırdı! ‘Aşk istiyorum’ diyerek ideal mirasçı kriterlerini sıraladı

Bülent Ersoy, sahne aldığı konserde yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Ünlü sanatçı, seyircilerle sohbet ettiği sırada “Aşk istiyorum, param çok. Harcayacak yer arıyorum ama aç köpek mi olsun? Yakışıklı olursa olur. Kime bırakacağım bu kadar parayı?” sözleri dikkat çekti.

Salon kahkahalara boğulurken, Ersoy’un sözleri cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. O görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Diva’nın bu çıkışına yorum yağdı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Bülent Ersoy’un açıklamaları olay oldu. Sosyal medyadan gelen esprili yorumlar dikkat çekti. Bazı kullanıcılar, "Ben buradayım Diva", "Yakışıklı kontenjanı açıldı mı?" gibi yorumlar yapıldı.