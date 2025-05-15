Bülent Ersoy vasiyetini ilk kez açıkladı! Serveti dillere destan olmuştu

Diva olarak tanınan Bülent Ersoy, son konserinde özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Diva vasiyetinde çocuklar için özel bir bölüm ayırdığını söyledi.

VASİYETİNE DAİR BİLİNMEYENLERİ AÇIKLADI

Sabah’ta yer alan habere göre ünlü sanatçı Bülent Ersoy, vasiyetini ilk kez açıkladı.

'Sefam Olsun' 'Ablan Kurban Olsun Sana' 'Hani Bizim Sevdamız' şarkılarıyla dillere pelesenk olan Diva, vasiyete dair bilinmeyenleri açıkladı.

"ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL BİR KISIM AYIRDIM"

Diva vasiyetine dair şu ifadeleri kullandı:

“Allah bana evlat sahibi olmayı nasip etmedi. Ama çocukları seviyorum ve vasiyetnamemde çocuklar için özel bir kısım ayırdım. Onlar ilerinin büyükleri olacaklar. Bülent ablalarından rahat ve huzur içinde yaşayacakları imkanları vereceğim. Allah bana verdi, sizler bana lütfettiniz ben de sevdiklerime vereceğim!”

İŞTE DİVA’NIN DİLLERE DÜŞEN SERVETİ

Haberde yer alan bilgiye göre Bülent Ersoy'un serveti şöyle: İstanbul'da 28 daire ve ultra lüks 4 villa, Antalya Marmaris ve Muğla Bodrum'da villa, İstanbul Fenerbahçe'de sauna, Antalya Fethiye'de benzinlik, 30 metrelik lüks yat, kiraya verdiği vinç ve dozerler.