Bülent Ersoy'dan şoke eden açıklama: Hayatımda bir kere döndüm, bir daha dönmem

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bülent Ersoy'dan şoke eden açıklama: Hayatımda bir kere döndüm, bir daha dönmem

"Cenazeme kimse gelmesin. Ben kendim giderim" diyen Bülent Ersoy'un bu açıklamaları gündem yaratmıştı. Bir mekan çıkışı görüntülenen Ersoy "Ben hayatımda bir kez döndüm" çıkışı ile herkesi şaşırttı.

Bülent Ersoy, geçtiğimiz haftalarda ünlü isimlerin cenaze törenlerine vefa gösterilmemesiyle ilgili "Cenazeme kimse gelmesin. Ben kendim giderim" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

a53ded11d0c1f46df49eba8af052686d-vgxu.webp

Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Ersoy, arkadaşlarıyla bir restoran çıkışında görüntülendi.

Magazin dünyası bu açıklamayı konuşuyor! Bülent Ersoy: Cenazeme kimse gelmesin ben kendim giderimMagazin dünyası bu açıklamayı konuşuyor! Bülent Ersoy: Cenazeme kimse gelmesin ben kendim giderim

nxcncnncccc-g53c.webp

"BİR KERE DÖNDÜM, BİR DAHA DÖNMEM"

Bülent Ersoy, muhabirlerin "Bu düşünceniz hâlâ geçerli mi?" sorusuna "Ben hayatımda bir kere döndüm, bir daha dönmem" ifadelerini kullandı.

nxnnxx-a78h.webp

Son Haberler
Narin cinayetinde yeni görüntü çıktı
Narin cinayetinde yeni görüntü çıktı
Kaza yapan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Kaza yapan otomobil şarampole yuvarlandı
Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası içeriden çekilen fotoğraf yayınlandı
Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası içeriden çekilen fotoğraf yayınlandı
Ali Yerlikaya TUSAŞ'ta
Ali Yerlikaya TUSAŞ'ta
Tosya'da otomobil dereye uçtu: 2 yaralı
Otomobil dereye uçtu