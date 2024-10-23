Bülent Ersoy'dan şoke eden açıklama: Hayatımda bir kere döndüm, bir daha dönmem

Bülent Ersoy, geçtiğimiz haftalarda ünlü isimlerin cenaze törenlerine vefa gösterilmemesiyle ilgili "Cenazeme kimse gelmesin. Ben kendim giderim" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Ersoy, arkadaşlarıyla bir restoran çıkışında görüntülendi.

Magazin dünyası bu açıklamayı konuşuyor! Bülent Ersoy: Cenazeme kimse gelmesin ben kendim giderim

"BİR KERE DÖNDÜM, BİR DAHA DÖNMEM"

Bülent Ersoy, muhabirlerin "Bu düşünceniz hâlâ geçerli mi?" sorusuna "Ben hayatımda bir kere döndüm, bir daha dönmem" ifadelerini kullandı.