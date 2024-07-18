Bülent Ersoy'un erkek çalışanı 2 erkekle cinsel ilişkiye girince işten kovdu! Skandal olayı bizzat kendisi ifşa etti

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Bülent Ersoy'un erkek çalışanı 2 erkekle cinsel ilişkiye girince işten kovdu! Skandal olayı bizzat kendisi ifşa etti

Dünya Güzellerim'in Diva'sı Bülent Ersoy, makyajcısıyla ilişkisini sonlandırdığını duyurdu. Ersoy, kararının arkasında "Bazı erkeklerle uygunsuz davranışlar" olduğunu belirtti.

Show TV'de yayınlanan 'Dünya Güzellerim Tatilde', geride bıraktığı iki bölümle büyük ilgi topladı. İlk bölümdeki tartışmalar ve renkli anlar, programın dikkat çekici bir gündem oluşturmasını sağladı.

Programın önemli isimlerinden 'Diva' Bülent Ersoy, yaptığı bir açıklama ile gündeme damgasını vurdu. Ersoy, makyörü Tolgahan Karataş'ın "sokaktan bulup getirdiği bazı erkeklerle uygunsuz davranışlar sergilediğini" öne sürerek, onunla olan iş akdini feshettiğini duyurdu.

Makyör Karataş'ın kendisine, "Ben homoseksüelim ve ihtiyaçlarım var, bunları karşılamak için kimseden izin almam" dediğini belirten Ersoy, olayın detaylarını paylaştı.

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TOLGAHAN KARATAŞ’TAN YANIT

Makyaj sanatçısı Tolgahan Karataş, Bülent Ersoy'un iddialarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Karataş, "Bülent Ersoy tarafından, hakaret ve cinsel şiddet içeren bir üslupla cinsel yönelimimi hedef alan ithamlar dile getirilmiştir. Bu durum kabul edilemez ve hukuki süreç başlatacağım" ifadelerini kullandı.

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