Bülent Ersoy'un Garsona Verdiği Cevap Gündemde: "Biraz Çirkinsin Ama Olsun"

Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Bülent Ersoy, sosyal medyada ve basında geniş yankı uyandıran bir olayın merkezinde yer aldı. Ersoy, bir restoranda yemek yerken garsona "Nerelisin?" sorusunu sormuş, garsonun "Karslıyım" cevabına karşılık ilginç bir yanıt vermişti. Ünlü sanatçı, garsona dönerek "Biraz çirkinsin ama olsun." ifadesini kullanmıştı.

Bu olay, sosyal medyada hızla yayılarak tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar Bülent Ersoy'un esprili ve samimi yanıtını takdir ederken, bazıları ise bu tür söylemlerin hoş karşılanamayacağını belirtti.