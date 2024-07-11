Bülent Ersoy'un Garsona Verdiği Cevap Gündemde: "Biraz Çirkinsin Ama Olsun"

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Bülent Ersoy'un Garsona Verdiği Cevap Gündemde: "Biraz Çirkinsin Ama Olsun"

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, bir restoranda 'Nerelisin?' sorusuna "Karslıyım" cevabını alan garsona ilginç bir yanıt verdi: "Biraz çirkinsin ama olsun." Bu sözler sosyal medyada gündem oldu

Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Bülent Ersoy, sosyal medyada ve basında geniş yankı uyandıran bir olayın merkezinde yer aldı. Ersoy, bir restoranda yemek yerken garsona "Nerelisin?" sorusunu sormuş, garsonun "Karslıyım" cevabına karşılık ilginç bir yanıt vermişti. Ünlü sanatçı, garsona dönerek "Biraz çirkinsin ama olsun." ifadesini kullanmıştı.

Bu olay, sosyal medyada hızla yayılarak tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar Bülent Ersoy'un esprili ve samimi yanıtını takdir ederken, bazıları ise bu tür söylemlerin hoş karşılanamayacağını belirtti.

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