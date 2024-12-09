Bülent Ersoy’un kıyafeti sosyal medyada olay oldu! Giydiği kıyafet ‘marula’ benzetildi

Bu yıl 50.’si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, görkemli bir şekilde sürdü. Gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri Diva lakabıyla hafızalara kazınan Bülent Ersoy oldu. Ersoy, hem tercih ettiği elbisesi hem de yaptığı konuşmasıyla geceye damgasını vurdu.

"MADDİ MANEVİ HER ŞEYİ TATTIM"

Bülent Ersoy konuşmasına "Ben devrimler yaratan bir reformistim Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde..." diyerek başladı.

Diva konuşmasında "Rakibim yok, savaşacağım kimse yok. Boşu boşuna yaşıyorum" diyerek şunları söyledi:

"Niye yaşıyorum, her şeyin güzelliklerini tattım maddi manevi. Hani diyorlar ya 'Bülent Ersoy 10 kilo kalkan yedi' falan yaptı filan yaptı onları hep yüce Türk milletinin sayesinde kazandım ve alnımın teriyle kazanmış olduğum paraları yedim."

Bülent Ersoy’un ödül töreni için seçtiği dikkat çekici elbise de, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Marula, lahanaya hatta Shrek’e benzetilen elbise, kullanıcılar arasında mizahi yorumlarla dolu bir gündem oluşturdu.