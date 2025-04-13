Bülent Ersoy'un mal varlığı dudak uçuklattı!

Seslendirdiği "Yaşamak İstiyorum" ve "Bizi Hikayemiz" gibi şarkılarla müzik dünyasında kalıcı izler bırakan Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever ile birlikte yer aldığı televizyon programıyla da son dönemde sıkça konuşuluyordu.

Ancak usta sanatçı, şimdi de görkemli mal varlığı ile magazin gündeminin zirvesine oturdu.

İSTANBUL, MUĞLA, ANTALYA…

Bülent Ersoy yalnızca İstanbul’da değil, Türkiye’nin gözde tatil merkezleri olan Muğla ve Antalya’da da çok sayıda taşınmaza sahip. Diva’nın mal varlığı adeta servet niteliğinde.

İşte kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Bülent Ersoy’un sahip olduğu mal varlıkları:

İstanbul’da 28 daire ve ultra lüks 4 villa

Muğla Bodrum, Antalya ve Marmaris’te villalar

İstanbul Fenerbahçe’de sauna

Antalya Fethiye’de benzin istasyonu

30 metrelik lüks yat

Kiraya verdiği vinç ve dozerler

LÜKS TUTKUSUYLA TANINIYOR

Şatafatlı yaşam tarzı ve lüks harcamalarıyla her zaman dikkat çeken Ersoy’un, bu serveti nasıl yönettiği de merak konusu oldu.

Sanat camiasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Bülent Ersoy’un serveti, sosyal medyada da gündem olurken, hayranları ve takipçileri “Yok artık!” yorumlarıyla şaşkınlıklarını dile getirdi.