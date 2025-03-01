Bülent Korkmaz bir puandan memnun

Kaynak: İHA
Bülent Korkmaz bir puandan memnun

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz 1-1 berabere kaldıkları Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından değerlendirmeler yaptı

Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında Esenler Erokspor, evinde karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı.

"BU OYUNA BİR PUAN İYİ"

Maç sonrası Esenler Erokspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz açıklamalarda bulundu. Korkmaz, "İlk yarı istediğimiz oyunu oynadık, golü bulduk. Pozisyon da bulduk, 2 de yapabilirdik. Maalesef duran toptan çok basit bir gol yedik. İkinci yarı açıkçası hiçbir şey yapmadık. İyi oynamadık. Sonradan soktuğum oyuncular da bir varlık gösteremedi, Alper dışında. Az kalsın mağlup oluyorduk. Bu oyuna 1 puan iyi diyorum" ifadelerini kullandı.

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