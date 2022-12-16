Bülent Korkmaz'dan Göztepe maçı sonrası açıklamalar

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmaları gereken maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Göztepe'yi tebrik eden Korkmaz, "Duran toptan gol yedik ve oyun disiplini koptu. Göztepe hatalarımızdan yararlandı. Bu kadar çok kopma olmamalıydı. Bir türlü oyunu toparlayamadık. Manisa FK maçında da 2-0 geri düşmüş ama disiplinden kopmamıştık. Bu kez istediğimiz disiplini sahaya yansıtamadık. İnşallah gelecek hafta kazanarak ilk yarıyı galibiyetle kapatırız." dedi.

Hücum hattında istenileni yapamadıklarını vurgulayan Korkmaz, "Savunma arkalarına koşmayı düşündük ama rakibimiz buna müsaade etmedi. Duran toptan gol yedik. Ardından toparlanmalıydık. Oyun disiplinini kaybettiğimiz için Göztepe daha etkiliydi. Oyun disiplinini kaybetmemeliydik." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Korkmaz, "Konuşulan isimler var ama anlaşma olmadan 'Transfer oldu.' diyemem. Transfer mutlaka yapacağız. Mutlaka 3-4 noktaya oyuncu alacağız. İkinci yarı 11 iç saha maçı oynayacağız. Sorun çözen oyuncu almalıyız. Bunu mutlaka yapmalıyız. Çünkü takımlar artık bize kapanıyor. İlk yarıda olduğu gibi yönetim ikinci yarıda da gerekli oyuncuları alacaktır." şeklinde konuştu.