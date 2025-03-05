Bülent Korkmaz "Bulduğumuz pozisyonları da kaçırdık"

Kaynak: İHA
Bülent Korkmaz "Bulduğumuz pozisyonları da kaçırdık"

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından açıklamalar yaptı

Trendyol 1. Lig’in 28. Haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.

Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, iki kere mağlup duruma düşmelerine rağmen oyunu bırakmadıkları için oyuncularını kutlayarak, "Hep üretmeye, futbol oynamaya çalıştık. Pozisyonlarımız da vardı. Maçı kazanabilirdik. Önemli olan bu oyunu devam ettirmek ve şartlar ne olursa olsun üzerine koyarak devam etmemiz gerekiyor.

"BULDUĞUMUZ POZİSYONLARI KAÇIRDIK"

Oyuncularımı kutluyorum. Daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Maçı kazanabilirdik, koparabilirdik ama olmadı. Futbolda bunlar da oluyor. Keçiörengücü iyi bir takım. Hücum gücü yüksek bir takım. Ama onlara da fazla pozisyon vermedik. Bulduğumuz pozisyonları da kaçırdık" ifadelerini kullandı.

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